Несподіване джерело ейфорії домашніх улюбленців: яка рослина приваблює їх більше за котячу м'яту

Актинідія полігамна діє на котів подібно до валеріани / © wikimedia.org

Японські вчені з університетів Іваті та Наґоя з’ясували, що коти по всьому світу стабільно надають перевагу актинідії полігамній (Actinidia polygama) перед котячою м’ятою — навіть коли обидві рослини доступні одночасно. Результати дослідження спростовують поширене уявлення про котячу м’яту як безальтернативне джерело котячої ейфорії.

Про це пише Daily Mail.

Чому коти обирають актинідію замість м’яти

Обидві рослини містять схожі хімічні сполуки, які активують опіоїдну систему винагороди у котів і викликають короткочасну і цілком безпечну ейфорію. Котяча м’ята містить речовину непеталактон, актинідія полігамна — дуже схожий непеталактол. Коли кіт вдихає ці сполуки, спеціальні рецептори в дихальних шляхах запускають вироблення ендорфінів — і починається знайоме всім котячим господарям качання по підлозі та тертя мордою об рослину.

В першому експерименті дослідники розмістили свіжі гілки актинідії полігамної поруч із живим кущем котячої м’яти в саду, який відвідували місцеві коти. За 10 ночей шість котів завітали до саду — п’ятеро каталися по актинідії полігамній, і жоден не звернув уваги на м’яту. Щоб перевірити, чи не є японські коти просто примхливими, експеримент повторили з 22 котами з Європи, США та Близького Сходу — результат виявився практично ідентичним.

«Наше дослідження показує, що те, на що коти здатні реагувати, і те, що вони насправді обирають — не завжди одне й те саме», — пояснила співавторка дослідження, доцентка університету Іваті Рейко Уеноями.

Сильніший аромат не завжди кращий

Найдивовижніше відкриття стосується хімічного складу рослин. Свіжа котяча м’ята містить активних сполук у 170 разів більше, ніж актинідія полігамна, — і тим не менше коти обирають саме її.

«На перший погляд, це нелогічно. Можна було б очікувати, що рослина з більшою кількістю активних сполук викличе сильнішу поведінкову реакцію», — зазначив провідний автор дослідження, професор Масао Міядзакі.

Пояснення може бути простим: свіжа котяча м’ята пахне надто інтенсивно. Для надчутливого котячого носа різкий аромат, можливо, просто некомфортний — тоді як м’якший, солодкуватий запах актинідії полігамної сприймається значно приємніше. Цікаво, що цю закономірність помітив ще у 1786 році британський ботанік Філіп Міллер: він записав, що коти надають перевагу «підв’яленій» котячій м’яті, уникаючи здорових кущів. Підв’ялена рослина виділяє менше активних речовин — і її запах стає не таким різким. Саме це, до речі, пояснює, чому коти так охоче реагують на висушені іграшки з котячою м’ятою з магазину.

Актинідія полігамна добре відома в Японії та Китаї під назвою «матабі» — там її використовують як котячий стимулятор у вигляді порошку вже сотні років. В Україні ж вона залишається практично невідомою — принаймні поки що.

