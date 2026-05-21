Неожиданный источник эйфории домашних любимцев: какое растение привлекает их больше кошачьей мяты
Оказывается, кошачья мята – не лучший способ порадовать своего любимца: у большинства кошек есть другой фаворит, о котором хозяева даже не догадываются.
Японские ученые из университетов Ивати и Нагоя выяснили, что коты по всему миру стабильно предпочитают актинидию полигамний (Actinidia polygama) перед кошачьей мятой — даже когда оба растения доступны одновременно. Результаты исследования опровергают распространенное представление о кошачьей мяте как безальтернативном источнике кошачьей эйфории.
Об этом пишет Daily Mail.
Почему коты выбирают актинидию вместо мяты
Оба растения содержат схожие химические соединения, которые активируют опиоидную систему вознаграждения у кошек и вызывают кратковременную и безопасную эйфорию. Кошачья мята содержит вещество непеталактон, актинидия полигамная — очень похож на непеталактол. Когда кот вдыхает эти соединения, специальные рецепторы в дыхательных путях запускают выработку эндорфинов — и начинается знакомая всем кошачьим хозяевам качение по полу и трение мордой о растение.
В первом эксперименте исследователи разместили свежие ветви актинидии полигамной рядом с живым кустом кошачьей мяты в саду, который посещали местные коты. За 10 ночей шесть кошек посетили сад — пятеро катались по актинидии полигамний, и ни один не обратил внимания на мяту. Чтобы проверить, не японские ли коты просто капризны, эксперимент повторили с 22 котами из Европы, США и Ближнего Востока — результат оказался практически идентичным.
«Наше исследование показывает, что то, на что коты способны реагировать, и то, что они действительно выбирают — не всегда одно и то же», — объяснила соавтор исследования, доцент университета Ивати Рейко Уеноями.
Сильнейший аромат не всегда лучше
Самое удивительное открытие касается химического состава растений. Свежая кошачья мята содержит активных соединений в 170 раз больше, чем актинидия полигамная, и тем не менее коты выбирают именно ее.
«На первый взгляд это нелогично. Можно ожидать, что растение с большим количеством активных соединений вызовет более сильную поведенческую реакцию», — отметил ведущий автор исследования, профессор Масао Миядзаки.
Объяснение может быть простым: свежая кошачья мята пахнет слишком интенсивно. Для сверхчувствительного кошачьего носа резкий аромат, возможно, просто некомфортный — тогда как более мягкий, сладковатый запах полигамной актинидии воспринимается значительно приятнее. Интересно, что эту закономерность заметил еще в 1786 году британский ботаник Филипп Миллер: он записал, что коты предпочитают «подвяленную» кошачью мяту, избегая здоровых кустов. Подвяленое растение выделяет меньше активных веществ — и его запах становится не таким резким. Именно это, кстати, объясняет, почему кошки так охотно реагируют на высушенные игрушки с кошачьей мятой из магазина.
Актинидия полигамная хорошо известна в Японии и Китае под названием «матаб» — там ее используют как кошачий стимулятор в виде порошка уже сотни лет. В Украине же она остается практически неизвестной — по крайней мере, пока.
