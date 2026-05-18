Почему кот шевелит ягодицами перед прыжком: ветеринар объяснил странную привычку пушистых

Домашние коты покачивают ягодицами, чтобы прыгнуть и наброситься на свою жертву. Ученый объяснил это поведение пушистиков.

Почему кот покачивает ягодицами перед прыжком или нападением

Кошки покачивают задом перед тем, как наброситься на свою ничего добычу (которой может быть их игрушка, хозяин или четвероногий родственник), это является одним из самых интересных проявлений их поведения. Хотя это покачивание задом выглядит чрезвычайно мило, официальных исследований этого характерного для кошек движения не проводилось, и владельцы кошек до сих пор не могут понять, что оно означает.

Хотя не все кошки покачивают задом перед тем, как броситься на добычу, это довольно распространенная черта кошачьих, даже в дикой природе. Многие крупные кошки, в частности львы, тигры, леопарды и ягуары, покачивают задом перед тем, как прыгнуть на добычу.

Джон Хатчинсон, профессор эволюционной биометрии в Королевском ветеринарном колледже в Лондоне, изучает двигательные механизмы животных. Он считает, что это покачивание задом может играть сенсорную роль в подготовке кошки к охоте — готовя зрительную проприоцепцию (осознание кошкой своего положения и движения) и мышечную тягу к быстрым нервным импульсам, необходимым для прыжка.

Вот еще несколько причин, почему кошка шевелит задом перед прыжком:

Разминка

Чтобы успешно прыгнуть на добычу, кошки должны использовать обе задние лапы для отталкивания, чтобы обеспечить полный взлет. Однако, хотя прыжок является энергоемким движением для кошек, небольшое шевеление задом может стать для вашей кошки разминкой, которая готовит ее мышцы к прыжку и помогает избежать травм.

Регулирование равновесия

Когда кошка готовится к прыжку, она одновременно использует обе задние лапы, чтобы оттолкнуться. Она также может прижать передние лапы к телу, сосредоточив взгляд на цели. Такая поза, вместе с покачиванием задом, помогает ей проверять и удерживать равновесие и контролировать свое тело, чтобы прыжком попасть точно в цель.

Азарт охоты

Для кошки охота — это не просто ловля добычи, но и азарт самого процесса. Поэтому, когда она шевелит задом, она демонстрирует волнение и ожидание того, что вот-вот должно произойти.

Почему моя кошка шевелит задом и набрасывается на человека?

Если ваша кошка шевелит задом и набрасывается на вас, это, вероятно, признак того, что она в игровом настроении и хочет вашего внимания. Это все является частью игрового времени для вашей кошки, что важно для ее психического и физического здоровья. Кошки также используют игры для изучения окружающей среды и налаживания связи со своими хозяевами. Когда кошки шевелят задом перед тем, как наброситься на вас, это хороший знак, что они хорошо проводят время и демонстрируют свое доверие и привязанность к вам.

Однако не все коты одинаково любят играть. Если ваш кот кажется слишком агрессивным или использует когти во время игры с вами, перенаправьте его поведение с помощью соответствующих игрушек для кошек, чтобы избежать травмирования вас или вашего кота.

Покачивание задом перед прыжком — это захватывающее поведение кошек, которое позволяет им быть ловкими и точными охотниками. Поэтому, независимо от того, охотятся ли они на добычу в саду, на одну из своих игрушек или даже на вашу ногу под одеялом, это покачивание задом помогает им подготовить тело и ум к большому прыжку и гарантирует, что они справятся с этим с первой попытки.

