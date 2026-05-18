Психологи все чаще говорят об эмоционально опасных отношениях среди подростков, например, ситуации, в которых один партнер пытается «переделать» другого, критикует, унижает или постепенно диктует, каким человек «должен» быть. И проблема в том, что внешне такие отношения далеко не всегда имеют токсичный вид, об этом рассказало издание The Washington Post.

У первых серьезных отношениях особая сила. В подростковом возрасте человек только формирует собственную идентичность, поэтому романтическая близость часто становится центром мира.

Именно поэтому юноши и девушки нередко очень быстро привязываются, строят совместные планы, говорят о браке и верят, что «настоящая любовь» должна быть навсегда. На этом фоне любые сомнения со стороны родителей или друзей могут восприниматься как непонимание, или попытка «разрушить счастье».

Однако именно ранние отношения часто формируют будущее представление человека о любви, границах и норме в партнерстве. И поэтому так важно вовремя замечать тревожные сигналы.

Когда «забота» превращается в контроль

Одна из самых сложных вещей в токсичных отношениях — то, что они редко начинаются очевидно опасно. Контроль часто маскируется под слова: «я волнуюсь за тебя», «я просто хочу, чтобы ты был(а) лучше», «тебе не идет так одеваться» или «я знаю, как будет правильно».

Постепенно человек начинает менять себя ради партнера, избегать конфликтов, сомневаться в собственных решениях и терять уверенность в себе. Особенно тревожный сигнал — постоянное обесценивание. Даже «шутки», сарказм или критика могут серьезно влиять на самооценку, если становятся системными.

Молодым людям трудно видеть «красные флаги»

Влюбленность меняет восприятие. В ранних отношениях люди часто идеализируют партнера, оправдывают его поведение, преуменьшают проблемы или верят, что «любовь все исправит».

Кроме того, у молодых людей еще не достаточно опыта здоровых отношений, поэтому им сложнее распознавать эмоционально опасное поведение. Особенно если контроль чередуется с заботой, нежностью, вниманием, извинениями и обещаниями измениться.

Именно такие эмоциональные «качели» часто делают токсичные отношения психологически сильными.

Эмоциональное насилие

Когда мы слышим слово «насилие», большинство людей представляет физическую агрессию. Но эмоциональное насилие может быть не менее разрушительным. Оно проявляется через унижение, контроль, изоляцию, ревность, манипуляции, постоянное обесценивание и навязывание вины.

И самое опасное то, что такое поведение часто постепенно «нормализуется». Человек начинает верить, что проблема в нем, что он «недостаточно хорош», что партнер просто «очень любит» и что контроль — это проявление заботы.

Фраза «они просто молодые» не всегда безопасна

Общество часто обесценивает подростковые отношения. Но именно в юном возрасте человек учится тому, какой должна быть любовь. Если контроль, ревность или унижение воспринимаются как «нормальная часть отношений», это может влиять на дальнейшую жизнь и будущие партнерства.

Именно поэтому важно говорить с подростками о личных границах, уважении, эмоциональной безопасности, здоровой коммуникации и праве оставаться собой даже в любви.

Как говорить с близким человеком

В разговорах о токсичных отношениях важно избегать ультиматумов и унижения партнера. Фразы вроде, «он (она) ужасен(а)», «ты ничего не понимаешь» или «тебе промыли мозги», часто лишь заставляют человека еще сильнее защищать свои отношения.

Зато эффективнее позиция уважения и открытого диалога, а именно, задавать вопросы, интересоваться чувствами человека, помогать ему самому анализировать ситуацию и говорить о конкретных тревожных моментах без осуждения.

Очень важно не изолировать человека. Даже если возникает конфликт, он должен чувствовать, что рядом есть безопасное пространство и поддержка.

Первые сильные чувства могут казаться судьбоносными. Однако настоящая близость никогда не должна строиться на страхе, контроле или постоянном обесценивании. Здоровые отношения — это не желание «переделать» человека под себя, а уважение, безопасность и возможность оставаться собой рядом с кем-то.

