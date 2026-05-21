Усик — Верхувен

Реклама

Уже сьогодні, 21 травня, стартує боксерський вікенд Glory in Giza — одного з найочікуваніших спортивних шоу року, головною подією якого стане поєдинок Олександра Усика та Ріко Верхувена. Всі ключові події вечора — пресконференція, офіційне зважування та сам бій — будуть доступні лише на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Першою подією стане пресконференція учасників шоу, яка розпочнеться сьогодні, 21 травня, о 21:00. Закадровим ведучим ефіру стане Ігор Циганик, а також працюватиме перекладач-синхроніст. Уже 22 травня глядачі зможуть побачити офіційне зважування боксерів: трансляція на Київстар ТБ стартує о 19:50, а сама церемонія — о 20:00. Ведучим вечора виступить спортивний журналіст Ігор Циганик, а гостями студії стануть український спортсмен Жан Беленюк та Ігор Фаніян, український промоутер.

Головна подія відбудеться 23 травня — великий вечір боксу просто неба біля пірамід Гізи в Єгипті. Саме там Олександр Усик проведе титульний поєдинок проти легендарного кікбоксера Ріко Верхувена за пояс чемпіона світу WBC у надважкій вазі. Студійне мовлення на платформі розпочнеться о 17:15. Ведучим стане відомий український коментатор Володимир Кобельков, а до обговорення боїв та атмосфери події долучаться тренер Олександра Усика — Валентин Литвинчук, комік Василь Харизма та В’ячеслав Вовчанчин, кікбоксер і спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв. У межах ефіру глядачі також побачать спеціальні включення, обговорення ключових поєдинків і додаткові матеріали з місця події.

Реклама

Окрім головного бою, у межах вечора відбудеться низка гучних поєдинків за участю міжнародних зірок боксу. Зокрема, український боксер Даніель Лапін проведе титульний захист проти француза Бенджаміна Мендеса Тані, а також глядачі побачать бої Френка Санчеса, Річарда Торреса-молодшого, Хамзи Шираза, Джека Кеттеролла та інших.

Щоб отримати доступ до трансляції, достатньо авторизуватися на платформі Київстар ТБ за номером телефону та підключити підписку Плюс або Преміум HD. Перегляд доступний незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Всі трансляції проходитимуть на спеціальному каналі «Усик — Верхувен».

Дивіться пресконференцію вже сьогодні, офіційне зважування — 22 травня, а головний бій Усик vs Верхувен — 23 травня на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верхувен .

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Реклама

Новини партнерів