- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 2 хв
"Може статися все що завгодно": дружина Верховена визнала вправність Усика перед історичним боєм
Дружина Верховена віддала належне техніці Усика, проте попередила про максимальну фокусованість свого чоловіка.
Дружина кікбоксера Ріко Верховена, Наомі ван Беєм, поділилася очікуваннями від майбутнього протистояння її чоловіка з українським спортсменом Олександром Усиком. Вона відзначила високу майстерність Усика, але заінтригувала заявою про підготовку коханого.
Про це нідерландська фітнес-тренерка, блогерка та підприємиця розповіла в коментарі ТСН.
«Я знаю, що Усик дуже вправний, але, чесно кажучи, Ріко, коли він зосереджений і коли він справді вірить у себе — а він справді вірить — тоді може статися все що завгодно! Тож я маю хороше передчуття», — сказала ван Беєм.
«Я бачу його на спарингах, він уже багато місяців готується до цього бою, тож подивимося, що буде. Тримаємо кулаки, і я думаю, що в нього все вийде!», –додала дружина Верховена.
Бій Усик — Верховен: що відомо
Нагадаємо, бій між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі неподалік знаменитих пірамід. У поєдинку Усик проведе добровільний захист чемпіонського поясу WBC у надважкій вазі. Якщо перемогу здобуде Верховен, титул перейде до нього.
Українець також виставить на кон пояси WBA та IBF. Водночас у разі поразки Усик втратить ці титули, однак Верховен не стане їхнім володарем, оскільки наразі не представлений у рейтингах відповідних організацій.
Окрім чемпіонських поясів, переможцю бою вручать спеціальну нагороду WBC — пояс під назвою «Король Нілу».
До слова, Усик перед боєм проти Верховена звернувся до українців із Гізи, побажавши всім миру, тихого неба та зізнавшись у любові.