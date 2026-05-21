"Може статися все що завгодно": дружина Верховена визнала вправність Усика перед історичним боєм

Ріко Верховен / © ТСН

Реклама

Дружина кікбоксера Ріко Верховена, Наомі ван Беєм, поділилася очікуваннями від майбутнього протистояння її чоловіка з українським спортсменом Олександром Усиком. Вона відзначила високу майстерність Усика, але заінтригувала заявою про підготовку коханого.

Про це нідерландська фітнес-тренерка, блогерка та підприємиця розповіла в коментарі ТСН.

«Я знаю, що Усик дуже вправний, але, чесно кажучи, Ріко, коли він зосереджений і коли він справді вірить у себе — а він справді вірить — тоді може статися все що завгодно! Тож я маю хороше передчуття», — сказала ван Беєм.

Реклама

«Я бачу його на спарингах, він уже багато місяців готується до цього бою, тож подивимося, що буде. Тримаємо кулаки, і я думаю, що в нього все вийде!», –додала дружина Верховена.

Бій Усик — Верховен: що відомо

Нагадаємо, бій між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі неподалік знаменитих пірамід. У поєдинку Усик проведе добровільний захист чемпіонського поясу WBC у надважкій вазі. Якщо перемогу здобуде Верховен, титул перейде до нього.

Українець також виставить на кон пояси WBA та IBF. Водночас у разі поразки Усик втратить ці титули, однак Верховен не стане їхнім володарем, оскільки наразі не представлений у рейтингах відповідних організацій.

Окрім чемпіонських поясів, переможцю бою вручать спеціальну нагороду WBC — пояс під назвою «Король Нілу».

Реклама

До слова, Усик перед боєм проти Верховена звернувся до українців із Гізи, побажавши всім миру, тихого неба та зізнавшись у любові.

Новини партнерів