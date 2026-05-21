Приватні ППО на повну розгортають в Україні: де вже збивають "Шахеди"

В Україні до експериментального проєкту зі створення груп протиповітряної оборони на базі підприємств уже долучилися 27 компаній. Дві з них у Харківській та Одеській областях вже виконують бойові завдання і знищили близько 20 російських дронів.

Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам роботи.

«Нині до експериментального проєкту вже доєдналося 27 підприємств різних форм власності з багатьох куточків України. Географічних обмежень у проєкту немає. Зокрема, це Харківська, Одеська, Київська, Запорізька, Полтавська, Закарпатська та інші області», — заявив Федоров.

За його словами, Міноборони надало цим підприємствам статус уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони. Після цього вони уклали спільні рішення з Командуванням Повітряних сил ЗСУ та почали формувати власні групи ППО.

Нині такі групи перебувають на різних етапах готовності. Йдеться про навчання учасників, закупівлю озброєння та техніки, зокрема БпЛА-перехоплювачів, засобів РЕБ, радарів, автоматизованих турелей, а також отримання озброєння зі складів ЗСУ — кулеметів і вибухівки.

«Загальна кількість підприємств, які подають заявку на участь в експериментальному проєкті, щотижня зростає. Ми бачимо великий інтерес бізнесу до цього проєкту, який надає додаткову можливість для захисту персоналу та виробничих потужностей», — зазначив Федоров.

Перші повноцінні результати вже показали групи ППО двох підприємств у Харківській та Одеській областях. Вони діють у координації з повітряним командуванням Повітряних сил ЗСУ та вже знищили близько 20 ворожих Shahed і розвідувальних дронів.

«Сьогодні можна сказати, що групи ППО двох підприємств почали повноцінно виконувати бойові завдання в чіткій координації з повітряним командуванням Повітряних сил ЗСУ. Це групи в Харківській та Одеській областях, які вже знищили близько 20 ворожих Shahed і дронів-розвідників. Також є підтверджене військовими збиття реактивного Shahed у Харківській області», — повідомив він.

За словами Федорова, найближчим часом ще кілька груп ППО підприємств мають стати на бойове чергування.

Водночас застосування будь-якого озброєння такими групами обов’язково погоджується з Командуванням Повітряних сил Збройних сил України.

Приватні ППО в Україні: останні новини

Нагадаємо, 2 березня 2026 року Кабінет міністрів розширив можливості захисту об’єктів критичної інфраструктури від повітряних атак. Відтоді підприємства — незалежно від форми власності — можуть створювати власні групи протиповітряної оборони.

Водночас приватна ППО не працює автономно — вона інтегрована в загальну систему оборони та діє під управлінням Повітряні Сили ЗСУ.

У квітні на Харківщині група приватної протиповітряної оборони вперше збила реактивний безпілотник, який рухався зі швидкістю понад 400 км/год.

Групи приватної ППО складаються з цивільних осіб, які пройшли спеціальне навчання, мають відповідні сертифікати та допуски і відповідають необхідним вимогам. У Мінобороні розповіли, як долучитися до приватної ППО.

