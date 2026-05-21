Красиві й усміхнені: Володимир та Олена Зеленські у вишиванках привітали українців зі святом

Президентське подружжя у національних сорочках звернулося до українців.

Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Сьогодні, 21 травня, у всесвітній День вишиванки президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська опублікували у соцмережах гарний спільний знімок у національному вбранні. Позували вони на природі, тримаючись за руки.

Президентське подружжя привітало українців зі святом:

«Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим — своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком.

Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє.

З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно!» — написали Зеленські.

Президент постав на світлині у чорній сорочці з коміром-стійкою й орнаментом, вишитим світлими нитками, та в чорних штанях.

На першій леді була біла сорочка з синьою вишивкою від українського бренду Varenyky Fashion, яка має назву «Дерево роду». Вишиванка має широкі рукави з манжетами-рюшами і сині зав’язки з китицями. Її Олена поєднала з чорним низом.

