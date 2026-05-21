Україна сповільнила наступ РФ: Федоров заявив про катастрофічні втрати ворога

Україна сповільнила наступ РФ

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося сповільнити російський наступ та перехопити ініціативу на фронті. Втрати росіян зараз величезні.

Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам роботи.

Федоров про колосальні втрати росіян і збільшення українських атак

Міністр оборони повідомив, що Україна має змусити ворога платити занадто високу ціну за кожен метр землі — для цього необхідно знищувати щонайменше 200 окупантів на кожен квадратний кілометр їхнього просування.

Динаміка російських втрат показує, що подекуди цього показника вже вдається досягти. Щомісяця РФ втрачає понад 34–35 тисяч військових (вбитими або важко пораненими). Вони вже не зможуть повернутися у стрій.

Суттєвим ударом по координації росіян стало відключення для них терміналів Starlink у лютому 2026 року. Без цієї мережі ворог втратив ефективність, що дало перевагу ЗСУ.

«Динаміка підтверджує, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування ворога та поступово перехоплювати ініціативу. Водночас ми нарощуємо активні дії та звільняємо території. Сьогодні ми завдаємо противнику катастрофічних втрат. У квітні було вбито або важко поранено 35 203 російських військових — це ті, хто вже не повернуться на фронт. У березні — 35 351, у грудні — 34 544», — каже Федоров.

Кожна ліквідація росіянина верифікується через систему «єБали» та підтверджується підрозділами.

«Сьогодні кожен кілометр просування коштує ворогу непропорційно великих втрат. Якщо в жовтні Росія втрачала 67 військових на 1 км² просування, то в січні — уже 165, у лютому — 244, у березні — 254, у квітні — 179», — продовжує міністр оборони.

Наразі росіяни так і не змогли знайти повноцінну заміну Starlink. Це дало Україні критичну перевагу на полі бою.

«Також важливим фактором, серед іншого, став розвиток напряму middle strike. Ми почали активно закуповувати middle strike-дрони, і сьогодні це одна з головних технологічних переваг на фронті», — заявляє Михайло Федоров.

Наразі Україна свідомо робить ставку на middle strike-дрони та бачить результат: що більше росіян знищують у глибокому тилу, то менше штурмів відбувається зараз на фронті.

Втрати росіян: останні новини

Станом на 21 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 352 980 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 910 військових.

Нагадаємо, протягом останніх місяців ЗСУ здійснили серію успішних контратак на різних ділянках фронту, що стали найбільшими перемогами на полі бою від моменту серпневого вторгнення до Курської області 2024 року.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони відбили значну частину Куп’янська, звільнили понад 400 кв. км на півдні України взимку та навесні 2026 року, а також повернули кілька населених пунктів у Запорізькій області.

Ефективність українських контратак підкріплюється посиленою ударною кампанією середньої дальності по російській логістиці, техніці та живій силі, що суттєво погіршило наступальні спроможності окупантів.

Водночас Росія стикається з серйозними проблемами у поповненні втрат: за даними аналітиків, рівень набору на контракт у першому кварталі 2026 року впав нижче рівня заміщення, склавши лише 70 500 осіб, що заважає Міноборони РФ компенсувати колосальні втрати живої сили.

