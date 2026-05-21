П'янки, лайка і погрози: шокована іноземка описала відпочинок з росіянами у Єгипті

Росіяни зіпсували іноземцям відпочинок у Єгипті. Туристка з Литви шокувала історією про манери громадян країни-агресорки, які порушили усі межі пристойної поведінки.

Про це пише польське видання onet.pl.

Відпустка в Єгипті перетворилася на кілька днів безперервної фрустрації, коли в готелі з’явилися росіяни.

«Мене дивує, як люди, що приїжджають на відпочинок, можуть так безсоромно порушувати всі межі пристойності та культурних норм», — розповідає туристка з Литви.

На початку травня Адрія разом із хлопцем поїхала на відпочинок до Єгипту. Як зізнається жінка, готель, у якому вони зупинилися, був чудовим.

«Європейська їжа, чисті номери та доглянуте оточення», — перелічує вона.

Однак туристку здивувало те, що готель був майже порожній. Ситуація змінилася через кілька днів перебування, коли до готелю заселилися близько 20 росіян. Їхня присутність давалася взнаки литовській парі «майже щодня».

«Уже першого дня після обіду, коли ми з хлопцем сиділи в барі, ми помітили російського туриста, який хитався дорогою до номера», — згадує туристка.

«Коли він побачив іншу пару, що йшла в бік готелю, він їх зачепив — щось їм говорив, погрожував жестами. Ці люди лише знизали плечима і пішли далі», — додає вона.

Вона зазначає, що росіянин був постійно нетверезим та скандалив із охоронцями готелю, заважаючи відпочивати іншим.

Наступного дня пара з Литви пішла до бару на пляжі, щоб замовити лимонад. Вже о 10 ранку вони зустріли там російського туриста. Виявилося, що він щойно замовив подвійну порцію віскі.

«Бармен намагався запропонувати йому коктейль — мабуть, думав, що зможе приготувати слабший напій. Однак росіянин повернувся до нього і кинув: ваші коктейлі тут гівняні», — розповідає Адрія.

Туристи згадують, що росіянин з кожним днем все більше втрачав самоконтроль, а люди навколо почали його уникати.

«Навіть працівники готелю, щойно бачили його здалеку, обмінювалися поглядами», — зазначають вони.

Жителька Литви шокована антисоціальною поведінкою росіян.

«Мене дивує, як люди, що приїжджають на відпочинок, можуть так безсоромно порушувати всі межі пристойності та культурних норм. Складається враження, ніби щойно приземлившись у теплій країні, вони вирішують, що можуть поводитися як завгодно — незважаючи на те, скільки незручностей це завдає іншим», — заявила вона.

