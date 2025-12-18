Втрачений храм бога Ра: у Єгипті через 4500 років знайшли унікальну святиню (фото)

Залишки храму в Єгипті, присвяченого богу сонця Ра / © Міністерство туризму і пам'яток Єгипту

Реклама

В Абу-Ґурабі (Єгипет) археологи розкопали залишки величного храму, присвяченого богу сонця Ра, який пролежав під наносами Нілу понад 4500 років. Споруда площею 1000 кв. м слугувала не лише святинею, а й давньою астрономічною обсерваторією.

Про це повідомляє Daily Mail.

Науковці виявили рештки єгипетського храму віком близько 4500 років, на даху якого в давнину спостерігали за небесними явищами. Археологічну знахідку зробили в районі Абу-Ґураб — приблизно за 14 км на південь від Каїра та за 8 км на захід від русла Нілу.

Реклама

Споруда, яку дослідники описують як «величезну», займала площу понад 10 тис. квадратних футів (близько 1000 кв. м) і була присвячена Ра — богові сонця та творцю всього сущого.

Храм звели за розпорядженням фараона Нюсерра Іні, який перебував при владі орієнтовно від 2420 до 2389 року до н. е. в часи П’ятої династії Стародавнього Єгипту.

Як повідомляє Міністерство туризму та старожитностей Єгипту, комплекс мав висічений у камені публічний календар релігійних подій, а також дах, що використовувався для астрономічних спостережень.

Залишки храму в Єгипті, присвяченого богу сонця Ра / © Міністерство туризму і пам'яток Єгипту

На світлинах із місця розкопок зафіксовано низку добре збережених артефактів, серед яких фрагменти стін з ієрогліфічними написами та численні уламки керамічного посуду.

Реклама

«Завдяки унікальному архітектурному плану це один із найбільших і найвизначніших храмів долини. Також було знайдено різьблені кам’яні фрагменти з білого вапняку високої якості, а також велику кількість кераміки», — наголосили в міністерстві.

Сам археологічний об’єкт був відомий науковцям ще від 1901 року, коли його ідентифікував німецький археолог Людвіг Борхардт, однак високий рівень ґрунтових вод унеможливлював проведення повноцінних розкопок. Ситуація змінилася під час нової хвилі досліджень, що стартувала 2024 року: тоді археологи змогли відкрити понад половину храму, який тривалий час перебував під шаром наносів, повідомили в міністерстві.

Під час робіт дослідники знайшли вхідну частину споруди, включно з оригінальною підлогою та залишками круглої гранітної колони, яка, ймовірно, була елементом вхідного портика.

Крім того, були розкриті фрагменти первісного кам’яного облицювання коридорних стін, а також інші архітектурні деталі — зокрема гранітні плитки та дверні конструкції.

Реклама

Артефакти з єгипетського храму, присвяченому богу Ра (4 фото) © Міністерство туризму і пам'яток Єгипту © Міністерство туризму і пам'яток Єгипту © Міністерство туризму і пам'яток Єгипту © Міністерство туризму і пам'яток Єгипту

Археологічна місія також зафіксувала залишки внутрішніх сходів, що вели на дах у північно-західній частині храму та, імовірно, слугували додатковим входом, а ще похилий прохід, який, за припущеннями, з’єднував храм із Нілом або одним із його відгалужень.

«Дах храму в долині, ймовірно, використовували для астрономічних спостережень, але не для святкових церемоній», — пояснив археолог і співкерівник розкопок Массіміліано Нуццоло.

Водночас нижній ярус споруди «використовувався як причал для човнів, що підходили з Нілу або, ймовірніше, з одного з його бічних каналів».

Серед знахідок експедиції — унікальна добірка предметів, зокрема дві дерев’яні деталі настільної гри «Сенет», популярної в Стародавньому Єгипті та часто порівнюваної із сучасними шахами.

Реклама

«Таким чином святиня згодом перетворилася на житло, а однією з улюблених місцевих розваг, імовірно, була гра в „Сенет“, — зазначив Нуццоло.

Попередні результати досліджень свідчать, що після завершення своєї культової ролі храм поступово перетворився на невелике житлове поселення для місцевих мешканців.

Подальші археологічні роботи можуть допомогти краще зрозуміти історію комплексу до того, як його остаточно вкрили нільські наноси.

«Місія готується продовжити роботи в наступні сезони, щоб дослідити нові елементи цього важливого археологічного об’єкта. Відкриття нових деталей суттєво доповнить наше розуміння походження та розвитку сонячних храмів у Стародавньому Єгипті», — повідомили в міністерстві.

Реклама

До слова, археологи в єгипетському Танісі здійснили сенсаційне відкриття, знайшовши 225 ритуальних фігурок у порожній гробниці фараона Шошенка III. Це перша за 80 років знахідка такого масштабу, яка збереглася недоторканою в оригінальному обрядовому порядку у формі зірки.