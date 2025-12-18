Магнітна буря вже у розпалі: як пережити 18 грудня

На Сонці сталися вибухи / © Pixabay

Реклама

Потужна магнітна буря вже у розпалі. Космічний шторм триватиме ще кілька днів.

Про це повідомляє Meteoagent.

За даними експертів, 16–18 грудня стали піковими днями: саме в цей період фіксувалися найвищі значення геомагнітної активності.

Реклама

Починаючи від 19–20 грудня, показники різко знижуються — рівень активності переходить у помірний або низький.

Що робити:

Дотримуйтесь режиму сну та харчування

Уникайте жирної, гострої їжі, алкоголю та надмірної кількості кави

Пийте більше води або трав’яних чаїв

Гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте прямих сонячних променів

Помірні фізичні навантаження допоможуть зняти напругу

Зменшіть стрес та уникайте конфліктів

Тримайте під рукою ліки, якщо маєте хронічні захворювання

Контрастний душ вранці і тепла ванна ввечері поліпшать самопочуття

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.