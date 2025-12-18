На концерті TAYANNA в США на сцену пролізли двоє чоловіків і обурили нахабною поведінкою

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

На концерті української співачки TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, стався неприємний інцидент.

Днями виконавиця виступила в одному з клубів у Чикаго. Проте концерт артистки не минув без неприємних казусів, про що розповіла користувачка Threads. Вона опублікувала відео, як TAYANNA виконує одну зі своїх пісень, а поруч із нею “витанцьовують” двоє чоловіків, які пролізли на сцену. В Мережі обурюються їхньою нахабною і зовсім нетактовною поведінкою. Чоловіки занадто розкуто поводилися та весь час намагалися доторкнутись до співачки. Користувачка Threads лише зазначила, що захоплюється стійкістю виконавмці, якій, вочевидь, така атмосфера була неприємна.

Організатори концерту TAYANNA прокоментували інцидент. Вони запевняють, що все було під контролем. Мовляв, ці чоловіки вийшли на сцену, оскільки артистка сама їх обрала з зали та покликала приєднатися. Також, за їхніми словами, виконавиця не потребувала допомоги, інакше б охорона втрутилася.

“Під час цього номера TAYANNA самостійно обрала та запросила хлопців на сцену — цей момент не був заздалегідь узгоджений або проговорений з організаторами. Протягом усього виступу артистка почувалася комфортно, не зверталася по допомогу та не подавала сигналів про дискомфорт”, — запевняють організатори.

Організатори концерту TAYANNA прокоментували скандал

