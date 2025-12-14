ТСН у соціальних мережах

Гламур
701
1 хв

Концерт Макса Барських у Києві опинився під загрозою зриву: глядачі майже годину провели в темряві

Під час виступу артиста сталися технічні несправності, які тривалий час не могли усунути.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Макс Барських

Макс Барських / © instagram.com/max_barskih

Співак Макс Барських 13 грудня відіграв концерт у Києві, який не минув без неприємних казусів.

Виступ артиста відбувся у "Палаці спорту". Все починалось добре. Макс Барських вийшов на сцену, заспівав декілька пісень, а далі плани довелося змінювати. Як пише Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?", концерт Барських практично опинився під загрозою зриву. А все через технічні несправності.

Річ у тім, що на сцені згаснув великий екран, де мав транслюватись відеоряд. Тож, Максу Барських довелося взяти паузу. У цей час глядачі, що зібрались, чекали на артиста в темряві. Після того, як минуло пів години, режисер Алан Бадоєв перепросив та попросив ще трішки очікування, поки налагодять техніку.

Макс Барських / © instagram.com/max_barskih

Макс Барських / © instagram.com/max_barskih

Макс Барських повернувся на сцену майже через годину. Врешті, артист відіграв концерт. При цьому у перервах між піснями виконавець перепрошував декілька разів за технічні несправності та жартував із ситуації, аби розрядити обстановку.

"Я мабуть сьогодні нап'юсь, бо такого стресу давно не переживав", - промовив зі сцени артист.

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK відіграв концерт у Києві.

