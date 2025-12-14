- Дата публікації
Концерт Макса Барських у Києві опинився під загрозою зриву: глядачі майже годину провели в темряві
Під час виступу артиста сталися технічні несправності, які тривалий час не могли усунути.
Співак Макс Барських 13 грудня відіграв концерт у Києві, який не минув без неприємних казусів.
Виступ артиста відбувся у "Палаці спорту". Все починалось добре. Макс Барських вийшов на сцену, заспівав декілька пісень, а далі плани довелося змінювати. Як пише Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?", концерт Барських практично опинився під загрозою зриву. А все через технічні несправності.
Річ у тім, що на сцені згаснув великий екран, де мав транслюватись відеоряд. Тож, Максу Барських довелося взяти паузу. У цей час глядачі, що зібрались, чекали на артиста в темряві. Після того, як минуло пів години, режисер Алан Бадоєв перепросив та попросив ще трішки очікування, поки налагодять техніку.
Макс Барських повернувся на сцену майже через годину. Врешті, артист відіграв концерт. При цьому у перервах між піснями виконавець перепрошував декілька разів за технічні несправності та жартував із ситуації, аби розрядити обстановку.
"Я мабуть сьогодні нап'юсь, бо такого стресу давно не переживав", - промовив зі сцени артист.
