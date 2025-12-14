Легка математична задачка збила з пантелику тисячі людей: перевірте себе (фото)

Математичний тест із підступом / © Freepik

На перший погляд нескладний математичний приклад збентежив користувачів мережі — виявилося, що він значно підступніший, ніж здається.

Цю головоломку цього тижня опублікував у соцмережі X користувач BholanathDutta, і вона миттєво викликала жваві суперечки серед коментаторів щодо правильної відповіді.

Спочатку рівняння виглядає доволі простим, але не варто довіряти першому враженню. Без уважного мислення тут не обійтися.

Фото BholanathDutta Х

Завдання може викликати неприємні спогади зі шкільних уроків алгебри: чотири числа та кілька знайомих математичних символів.

Киньте собі виклик — розв’язжіть приклад менш ніж за 30 секунд.

Для цього потрібно згадати дуже важливе правило з математики.

Ось підказка: у прикладі використовуються дві операції — множення та додавання, а ключ до правильної відповіді полягає у правильному порядку їх виконання.

Якщо рахувати зліва направо, не замислюючись, — майже напевно помилитеся.

За наявності кількох символів ігнорування порядку дій — або так званого золотого правила PEMDAS — майже гарантовано призведе до помилки.

PEMDAS — це своєрідний GPS для математики:

дужки (Parentheses),

степені (Exponents),

множення (Multiplication),

ділення (Division),

додавання (Addition),

віднімання (Subtraction).

Оскільки в цьому прикладі немає ні дужок, ні степенів, першим кроком є множення.

Правильна відповідь і пояснення

Правильна відповідь — 35. А ви впоралися за 30 секунд?

Символ множення між числами 5 і 3 означає, що спочатку потрібно перемножити саме їх — отримаємо 15.

Після цього приклад спрощується до: 10 + 15 + 10.

Рахуємо зліва направо:

10 + 15 = 25

25 + 10 = 35

Варіанти відповідей у коментарях коливалися від 35 до 55 і навіть 195.

Ті, хто отримав 195, припустилися типової помилки — вони спочатку додавали числа, а вже потім множили, ігноруючи правило PEMDAS та намагаючись розв’язати приклад «як речення», зліва направо.

