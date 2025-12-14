- Дата публикации
Легкая математическая задачка сбила с толку тысячи людей: проверьте себя (фото)
Простая на первый взгляд математическая задача вызвала бурные споры в Сети. Почему большинство получает неправильный ответ?
На первый взгляд несложный математический пример смутил пользователей сети — оказалось, что он гораздо коварнее, чем кажется.
Эту головоломку на этой неделе опубликовал в соцсети X пользователь BholanathDutta и она мгновенно вызвала оживленные споры среди комментаторов относительно правильного ответа.
Поначалу уравнение выглядит достаточно простым, но не стоит доверять первому впечатлению. Без внимательного мышления здесь не обойтись.
Задача может вызвать неприятные воспоминания по школьным алгебраическим урокам: четыре числа и несколько знакомых математических символов.
Бросьте себе вызов — разрешите пример менее чем за 30 секунд.
Для этого нужно упомянуть очень важное правило по математике.
Вот подсказка: в примере используются две операции — умножение и сложение, а ключ к правильному ответу заключается в правильном порядке их выполнения.
Если считать слева направо, не задумываясь, почти наверняка ошибетесь.
При наличии нескольких символов игнорирование порядка действий или так называемого золотого правила PEMDAS почти гарантированно приведет к ошибке.
PEMDAS — это своеобразный GPS для математики:
скобки (Parentheses),
степени (Exponents),
умножение (Multiplication),
деление (Division),
добавление (Addition),
вычитание (Subtraction).
Поскольку в этом примере нет ни скобок, ни степеней, первым шагом является умножение.
Правильный ответ и объяснение
Правильный ответ — 35. А вы справились за 30 секунд?
Символ умножения между числами 5 и 3 означает, что сначала нужно умножить именно их — получим 15.
После этого пример упрощается до: 10+15+10.
Считаем слева направо:
10+15=25
25+10=35
Варианты ответов в комментариях колебались от 35 до 55 и даже 195.
Те, кто получил 195, допустили типичную ошибку — они сначала добавляли числа, а потом уже умножали, игнорируя правило PEMDAS и пытаясь решить пример «как предложение», слева направо.
