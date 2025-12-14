Легкая математическая задачка сбила с толку тысячи людей: проверьте себя (фото)

Математический тест с подвохом / © Freepik

На первый взгляд несложный математический пример смутил пользователей сети — оказалось, что он гораздо коварнее, чем кажется.

Эту головоломку на этой неделе опубликовал в соцсети X пользователь BholanathDutta и она мгновенно вызвала оживленные споры среди комментаторов относительно правильного ответа.

Поначалу уравнение выглядит достаточно простым, но не стоит доверять первому впечатлению. Без внимательного мышления здесь не обойтись.

Фото BholanathDutta Х

Задача может вызвать неприятные воспоминания по школьным алгебраическим урокам: четыре числа и несколько знакомых математических символов.

Бросьте себе вызов — разрешите пример менее чем за 30 секунд.

Для этого нужно упомянуть очень важное правило по математике.

Вот подсказка: в примере используются две операции — умножение и сложение, а ключ к правильному ответу заключается в правильном порядке их выполнения.

Если считать слева направо, не задумываясь, почти наверняка ошибетесь.

При наличии нескольких символов игнорирование порядка действий или так называемого золотого правила PEMDAS почти гарантированно приведет к ошибке.

PEMDAS — это своеобразный GPS для математики:

скобки (Parentheses),

степени (Exponents),

умножение (Multiplication),

деление (Division),

добавление (Addition),

вычитание (Subtraction).

Поскольку в этом примере нет ни скобок, ни степеней, первым шагом является умножение.

Правильный ответ и объяснение

Правильный ответ — 35. А вы справились за 30 секунд?

Символ умножения между числами 5 и 3 означает, что сначала нужно умножить именно их — получим 15.

После этого пример упрощается до: 10+15+10.

Считаем слева направо:

10+15=25

25+10=35

Варианты ответов в комментариях колебались от 35 до 55 и даже 195.

Те, кто получил 195, допустили типичную ошибку — они сначала добавляли числа, а потом уже умножали, игнорируя правило PEMDAS и пытаясь решить пример «как предложение», слева направо.

