Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
- 124
Час на прочитання
- 2 хв
Яке сьогодні, 14 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Сьогодні, 14 грудня, День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора). Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка. До Нового року залишилося 17 днів.
14 грудня 2025 року — неділя. 1389-й день війни в Україні.
Яке сьогодні свято
Сьогодні, 14 грудня в церковному календарі День пам’яті святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка. Ці святі жили в І–ІІ століттях і постраждали за християнську віру під час гонінь римських імператорів. Вони мужньо переносили тортури і загинули за відданість Христу.
14 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день мавп. Він не має офіційного державного статусу — це неформальне свято, яке виникло серед студентів і художників, а згодом набуло міжнародного розголосу. Ініціаторами створення дати стали студенти-мистці з університет штату Мічиган, які 2000 року жартома вписали “Monkey Day” в календар, а потім відсвяткували день серед друзів, у костюмах, створюючи тематичні малюнки.
А ще 14 грудня День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора). 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС — найбільша техногенна катастрофа в історії ядерної енергетики. Ліквідація наслідків аварії тривала роками: десятки тисяч людей — військові, пожежники, будівельники, медики, інженери — працювали в зоні ураження, ризикуючи життям і здоров’ям. Ці люди отримали назву «ліквідатори», адже вони ліквідували наслідки вибуху, займалися дезактивацією, будівництвом саркофага та евакуацією населення.
Також 14 грудня Всесвітній день хорового співу. Ініціатором заснування свята став International Federation for Choral Music (IFCM), ідея була висунута композитором і хоровим диригентом Alberto Grau на другому Всесвітньому симпозіумі хорової музики 1990 року.
14 грудня День благодійності в Україні. Припадає на другу неділю грудня. Свято було запроваджене Указом Президента України №1220/2007 від 13 грудня 2007 року. Це національне свято, покликане популяризувати і підтримувати благодійність, милосердя та волонтерську допомогу.