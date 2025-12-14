Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 14 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.

Реклама

Група БпЛА на півдні Миколаївщини — західним курсом.

Запоріжжя — БпЛА на Новомиколаївку, Тернувате, Комишуваху.

Група БпЛА на Донеччині — курсом на південь.

Крім того, повідомляється про виявлення розвідувального ворожого безпілотника на Херсонщині, військові заявили про залучення сил і засобів для його збиття.

Раніше повідомлялося, що Росія почала використовувати модернізовані ударні безпілотники «Шахед», оснащені старими радянськими ракетами Р-60, нібито для ураження українських гвинтокрилів та обходу ППО.

Ми раніше інформували, що Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше навмисно націлюючись на об’єкти цивільної інфраструктури, які раніше вважалися надкритичними та відносно захищеними від атак.