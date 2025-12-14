Астрологічний прогноз на 14 грудня

Стрімчак / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли особливо успішними обіцяють бути фінансові справи, тому важливо не проґавити сприятливого моменту.

Символ дня: стрімчак.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: бірюза, чорна яшма.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть принести серйозні ускладнення, тому необхідно відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: їсти можна майже все, але — в помірній кількості.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна звертатися з проханнями до язичницьких і античних богів.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, як людина розпоряджається талантами, якими нагородили її батьки та природою — використовує вона їх на повну силу чи не використовує взагалі.

Табу дня: небажано вирушати в подорожі — краще перечекати кілька днів.

Цитата дня: «Мистецтво — втіха тих, хто зломлений життям» (Вінсент Ван Гог).

