Астрологічний прогноз на 14 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли особливо успішними обіцяють бути фінансові справи, тому важливо не проґавити сприятливого моменту.
Символ дня: стрімчак.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: зелений.
Щасливі камені дня: бірюза, чорна яшма.
За яку частину тіла відповідає: зона пахв.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть принести серйозні ускладнення, тому необхідно відразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: їсти можна майже все, але — в помірній кількості.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна звертатися з проханнями до язичницьких і античних богів.
Сни дня: сни нинішньої ночі показують, як людина розпоряджається талантами, якими нагородили її батьки та природою — використовує вона їх на повну силу чи не використовує взагалі.
Табу дня: небажано вирушати в подорожі — краще перечекати кілька днів.
Цитата дня: «Мистецтво — втіха тих, хто зломлений життям» (Вінсент Ван Гог).
