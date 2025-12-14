ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 14 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Стрімчак

Стрімчак / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли особливо успішними обіцяють бути фінансові справи, тому важливо не проґавити сприятливого моменту.

Символ дня: стрімчак.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: бірюза, чорна яшма.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть принести серйозні ускладнення, тому необхідно відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: їсти можна майже все, але — в помірній кількості.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна звертатися з проханнями до язичницьких і античних богів.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, як людина розпоряджається талантами, якими нагородили її батьки та природою — використовує вона їх на повну силу чи не використовує взагалі.

Табу дня: небажано вирушати в подорожі — краще перечекати кілька днів.

Цитата дня: «Мистецтво — втіха тих, хто зломлений життям» (Вінсент Ван Гог).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie