Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які байдуже ставляться до ладу в домі

Кожен із нас веде дім так, як вважає за потрібне, і тут нам ніхто не наказ: це наша територія, а отже, і закони на ній діють свої.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У когось у ньому панують ідеальні чистота і лад, а хтось цілком може не звертати увагу на брудний посуд у мийці або розкидані де завгодно речі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які байдужі до ладу в домі.

Стрілець

Стрільці, з одного боку, люблять, коли в домі все чисто і прибрано, а з іншого, вважають за краще, щоб лад наводив хтось інший. Якщо ж турботливої бабусі під рукою немає, а на хатню робітницю коштів бракує, вони абсолютно спокійно поставляться до того, що їхній дім далекий від ідеалу.

Водолій

Водоліїв не можна звинуватити в тому, що у них у домі немає ладу, просто у представників цього знака зодіаку він, як правило, свій. Іншим він може здатися хаосом, у якому нічого не можна знайти, але самі господарі прекрасно в ньому орієнтуються і точно знають, що й де в них лежить.

Риби

Риб не можна назвати головними чепурунами зодіакального кола: якщо вони мають час і натхнення, то із задоволенням наведуть лад, а якщо ні, то присвятять час відпочинку й релаксу — для них бадьорість і гарне самопочуття важливіші, ніж інтер’єр, що виблискує чистотою.



Дата публікації
Кількість переглядів
165
