Затишно і комфортно: Меган Маркл продемонструвала різдвяний лук, який легко може повторити кожен

Меган Маркл продемонструвала свій святковий образ, який легко повторити в домашніх умовах.

Меган Маркл

Меган Маркл / © Netflix

Під час свого нового спеціального випуску Netflix «З любов’ю, Меган: Святкове торжество», прем’єра якого відбулася 3 грудня, герцогиня Сассекська постала в кадрі в червоній святковій піжамі, яка дуже доречно пасує до Різдва.

Крім затишних светрів, чобіт та зеленої вечірньої сукні, в одній зі сцен шоу герцогиня Сассекська з’явилася у більш розслабленому вбранні: у червоній піжамі з монограмою. Зручна класична сорочка на ґудзиках спереду і штани, що пасують до неї від улюбленого знаменитостями бренду Eberjey.

Меган Маркл, фото: Netflix / © Netflix

Меган Маркл, фото: Netflix / © Netflix

Піжама Меган прикрашена вишитим білим написом «Meg» на кишені. Комплект «Gisele» вартістю 158 доларів, виготовлений з м’якої тканини з використанням нетоксичних барвників, представлений майже у 20 відтінках, включаючи різдвяне забарвлення герцогині «падубовий червоний/слонова кістка», пише marieclaire.com.

Меган — не єдина шанувальниця розкішних піжам: усі, від Кайлі Дженнер до Опри Вінфрі, носили піжами в стилі Gisele.

Герцогиня Сассекська розповіла, що одягти піжаму на знімання її надихнула подруга, з якою вона товаришує ще з коледжу, Ліндсі Рот.

«Моя дорога подруга Ліндсі, ми дружимо з 17 років, і Ліндсі має сімейну традицію завжди одягати однакові піжами на свята. І ось, заради всього святого, вони змусили мене вдягнути піжаму», — пояснила Меган.

У кадрі не вистачало лише принца Гаррі в такій самій червоній піжамі. Чи не так?

До речі, Меган вже встигла подякувати всій команді, яка працювала над її святковим випуском, опублікувавши відео в Instagram.

