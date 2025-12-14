Конор Макгрегор одружився з коханою після 17 років стосунків та народження чотирьох дітей

Конор Макгрегор із дружиною / © Associated Press

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор одружився зі своєю коханою Ді Девлін після 17 років стосунків та народження чотирьох дітей.

Пара разом від 2008 року. Хоч у них і народжувались діти, проте зв'язувати себе тенетами шлюбу закохані не квапились. І ось 12 грудня це нарешті сталось. Макгрегор та Девлін зіграли таємне весілля у Ватикані. Вони мріяли обмінятися шлюбними обітницями у Сікстинській капелі, але це заборонено. Тож, церемонія минула в одній із найстаріших церков Ватикану Санто-Стефано-дельї-Абіссіні.

Церемонія була таємною. На святі було присутнє лише найближче оточення парочки. Весілля Макгрегора та Девлін ретельно приховувалось, проте папараці видання The Sun вдалося зробити фото, як боєць у чорному смокінгу та його наречена у вишуканій білій сукні їхали вулицями Риму в Rolls-Royce після церемонії.

Конор Макгрегор із дружиною / © Associated Press

Зазначимо, Конор Макгрегор та Ді Девлін познайомилися далекого 2008 року в нічному клубі в Дубліні. Тоді чоловік лише розпочинав свою кар'єру, а жінка працювала офіціанткою та мала модельні амбіції. Врешті, життя пари об'єдналось.

Макгрегор та Девлін вже 17 років перебувають в стосунках, з яких п'ять - у статусі заручених. Разом вони виховують чотирьох дітей – 8-річного Конора Джека, 6-річну Крою, 4-річного Ріана та 2-річного Мака.

