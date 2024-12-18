Що приготувати на Різдво: ідеї та рецепти 12 страв

Різдво — це особливий час, коли вся родина збирається за святковим столом. Традиційно українці готують 12 пісних страв на Святвечір, кожна з яких має свою символіку та значення. Різдво святкується 25 грудня, а Святий вечір припадає на 24 грудня.

Традиція приготування 12 страв бере початок з глибокої давнини. Вона пов’язана з християнським символізмом, адже 12 страв уособлюють 12 апостолів, які були найближчими учнями Ісуса Христа. Кожна страва має своє значення, наприклад, кутя символізує життя та родинний добробут, узвар — вшанування предків, риба — духовну чистоту. Всі страви пісні, оскільки Святвечір завершує Різдвяний піст. Це ще одна нагода для родини зібратися разом, подякувати за рік, що минув, і помолитися за благословення на майбутній рік.

1. Кутя — головна страва Різдва

Кутя символізує добробут та єдність. Для її приготування потрібні:

Пшениця або рис — 1 склянка

Мак — 100 г

Горіхи та сухофрукти — 100 г

Мед — 2-3 столові ложки

Відваріть пшеницю до готовності. Мак залийте окропом, залиште на 20 хвилин, а потім розітріть у ступці або блендері до появи молочка. Подрібніть горіхи та сухофрукти. Змішайте всі інгредієнти, додайте мед і трохи теплої води для потрібної консистенції.

2. Борщ з вушками

Традиційний пісний борщ готують із буряка, капусти, моркви та спецій.

Інгредієнти:

Буряк — 2 шт.

Капуста — 200 г

Морква, цибуля — по 1 шт.

Томатна паста — 2 ст. л.

Сушені гриби — 50 г

Замочіть сушені гриби на кілька годин, потім відваріть. Відвар збережіть. Буряк натріть, тушкуйте з томатною пастою.

У киплячій воді змішайте гриби, відвар, буряк, нарізані овочі. Варіть 30 хвилин. Вушка готують із тіста, наповнюючи грибною начинкою. Варіть їх окремо й додавайте до борщу перед подаванням.

3. Узвар

Напій із сушених фруктів чудово доповнює різдвяний стіл.

Інгредієнти:

Сушені яблука, груші, сливи — 300 г

Мед — 2 ст. л.

Вода — 2 л

Фрукти промийте та замочіть у холодній воді на 2 години. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 1 годину. Після охолодження додайте мед.

4. Вареники з картоплею та грибами

Ця страва — справжня класика різдвяного столу.

Інгредієнти для тіста:

Борошно — 3 склянки

Вода — 1 склянка

Сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

Картопля — 500 г

Смажені гриби — 200 г

Цибуля — 1 шт.

Змішайте борошно, воду та сіль, замісіть тісто. Відваріть картоплю, розімніть у пюре, додайте смажені гриби та цибулю. Розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку, зліпіть вареники. Варіть у підсоленій воді до готовності.

5. Голубці з грибами та рисом

Для приготування голубців вам знадобиться:

Капустяне листя — 12 шт.

Рис — 1 склянка

Смажені гриби — 200 г

Цибуля — 1 шт.

Томатний соус — 200 мл

Відваріть капусту, щоб листя стало м'яким. Змішайте відварений рис зі смаженими грибами та цибулею. Загорніть начинку в капустяне листя, викладіть у каструлю, залийте томатним соусом. Тушкуйте на слабкому вогні 30-40 хвилин.

6. Риба запечена з овочами

Риба символізує духовну чистоту та гармонію.

Інгредієнти:

Риба (короп або хек) — 1 кг

Морква, цибуля, лимон — по 1 шт.

Сіль, перець, спеції — за смаком

Рибу очистьте, посоліть, поперчіть. Викладіть на фольгу разом із нарізаними овочами та часточками лимона. Запікайте у духовці за 180°C протягом 30-40 хвилин.

7. Пампушки з часником

М'які дріжджові пампушки ідеально доповнять борщ.

Інгредієнти:

Борошно — 500 г

Дріжджі — 1 ч. л.

Вода — 250 мл

Олія — 2 ст. л.

Часник — 3 зубчики

Замісіть тісто з борошна, дріжджів, води та олії. Дайте піднятися 1 годину. Сформуйте кульки, випікайте за 200°C 20 хвилин. Змішайте подрібнений часник з олією, змастіть пампушки перед подаванням.

8. Салат з квасолею та овочами

Легкий та поживний салат, який чудово доповнить стіл.

Інгредієнти:

Консервована квасоля — 1 банка

Свіжі огірки — 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Зелень, олія — за смаком

Наріжте огірки, цибулю та зелень. Змішайте з квасолею, заправте олією.

9. Грибна юшка

Ароматна страва обов’язково прикрасить ваш стіл.

Інгредієнти:

Сушені гриби — 100 г

Картопля — 3 шт.

Цибуля, морква — по 1 шт.

Лавровий лист, спеції

Замочіть гриби на ніч, потім відваріть. Відвар збережіть. Наріжте овочі, додайте до грибного відвару, варіть до готовності.

10. Пісні деруни

Для їхнього приготування використовуйте картоплю, цибулю та спеції.

Інгредієнти:

Картопля — 500 г

Цибуля — 1 шт.

Борошно — 2 ст. л.

Сіль, перець — за смаком

Натріть картоплю та цибулю, відіжміть зайву рідину. Додайте борошно, спеції, перемішайте. Смажте на розігрітій сковороді до золотистої скоринки.

11. Тушкована капуста

Тушкована капуста з грибами або чорносливом — проста, але смачна страва.

Інгредієнти:

Капуста — 500 г

Морква, цибуля — по 1 шт.

Чорнослив — 50 г

Томатна паста — 2 ст. л.

Наріжте капусту, моркву та цибулю. Обсмажте овочі, додайте чорнослив і томатну пасту. Тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин, додаючи воду за потреби.

12. Яблука, запечені з медом та горіхами

Запечені яблука — легка й ароматна страва, яка завершує різдвяну вечерю.

Інгредієнти:

Яблука — 6 шт.

Мед — 3 ст. л.

Горіхи (волоські або мигдаль) — 50 г

Кориця — за смаком

Яблука помийте, видаліть серцевину, не розрізаючи їх повністю. Наповніть середину сумішшю меду, подрібнених горіхів і кориці. Викладіть яблука у форму для запікання, додайте трохи води на дно форми. Запікайте за 180°C протягом 25-30 хвилин до м'якості.

Кожна з цих 12 страв додає свою особливу ноту до різдвяного столу, створюючи атмосферу тепла та родинного затишку. Готуйте з любов'ю та насолоджуйтеся святковим вечором!

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