Что приготовить на Рождество: идеи и рецепты 12 блюд

Меню на Святой вечер 2024.
Рождество – это особенное время, когда вся семья собирается за праздничным столом. Традиционно украинцы готовят 12 постных блюд на Святой вечер, каждое из которых имеет свою символику и значение. Рождество празднуется 25 декабря, а Святой вечер выпадает на 24 декабря.
Традиция приготовления 12 блюд берет начало с глубокой древности. Она связана с христианским символизмом, ведь 12 блюд олицетворяют 12 апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Каждое блюдо имеет свое значение, например, кутья символизирует жизнь и семейное благополучие, узвар — почитание предков, рыба — духовную чистоту. Все блюда постные, поскольку Святой вечер завершает Рождественский пост. Это еще одна возможность для семьи собраться вместе, поблагодарить за прошедший год и помолиться за благословение на будущий год.
1. Кутья – главное блюдо Рождества
Кутья символизирует благополучие и единство. Для ее приготовления нужны:
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Пшеница или рис – 1 стакан
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Мак – 100 г
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Орехи и сухофрукты – 100 г
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Мед – 2-3 столовые ложки
Отварите пшеницу до готовности. Мак залейте крутым кипятком, оставьте на 20 минут, а затем разотрите в ступке или блендере до появления молочка. Измельчите орехи и сухофрукты. Смешайте все ингредиенты, добавьте мед и чуть-чуть теплой воды для нужной консистенции.
2. Борщ с ушками
Традиционный постный борщ готовят из свеклы, капусты, моркови и специй.
Ингредиенты:
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Свекла – 2 шт.
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Капуста — 200 г
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Морковь, лук – по 1 шт.
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Томатная паста — 2 ст. л.
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Сушеные грибы – 50 г
Замочите сушеные грибы на несколько часов, затем отварите. Отвар сохраните. Свеклу натрите, тушите с томатной пастой.
В кипящей воде смешайте грибы, отвар, свеклу, нарезанные овощи. Варить 30 минут. Ушки готовят из теста, наполняя грибной начинкой. Варите их отдельно и добавляйте в борщ перед подачей.
3. Узвар
Напиток из сушеных фруктов отлично дополняет рождественский стол.
Ингредиенты:
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Сушеные яблоки, груши, сливы – 300 г
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Мед – 2 ст. л.
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Вода – 2 л
Фрукты промойте и замочите в холодной воде на 2 часа. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 1 час. После охлаждения добавьте мед.
4. Вареники с картофелем и грибами
Это блюдо – настоящая классика рождественского стола.
Ингредиенты для теста:
-
Мука – 3 стакана
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Вода – 1 стакан
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Соль – 1 ч. л.
Для начинки:
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Картофель — 500 г
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Жареные грибы – 200 г
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Лук – 1 шт.
Смешайте муку, воду и соль, замесите тесто. Отварите картофель, разомните в пюре, добавьте жареные грибы и лук. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку, слепите вареники. Варите в подсоленной воде до готовности.
5. Голубцы с грибами и рисом
Для приготовления голубцов вам понадобится:
-
Капустные листья — 12 шт.
-
Рис – 1 стакан
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Жареные грибы – 200 г
-
Лук – 1 шт.
-
Томатный соус – 200 мл
Отварите капусту, чтобы листья стали мягкими. Смешайте отварной рис с жареными грибами и луком. Заверните начинку в капустные листья, выложите в кастрюлю, залейте томатным соусом. Тушите на слабом огне 30-40 минут.
6. Рыба запеченная с овощами
Рыба символизирует духовную чистоту и гармонию.
Ингредиенты:
-
Рыба (карп или хек) – 1 кг
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Морковь, лук, лимон – по 1 шт.
-
Соль, перец, специи – по вкусу
Рыбу очистите, посолите, поперчите. Выложите на фольгу вместе с нарезанными овощами и дольками лимона. Запекайте в духовке при 180 С в течение 30-40 минут.
7. Пампушки с чесноком
Мягкие дрожжевые пампушки идеально дополнят борщ.
Ингредиенты:
-
Мука – 500 г
-
Дрожжи – 1 ч. л.
-
Вода – 250 мл
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Масло растительное — 2 ст. л.
-
Чеснок – 3 зубчика
Замесите тесто из муки, дрожжей, воды и растительного масла. Дайте подняться 1 час. Сформируйте шарики, выпекайте при 200°C 20 минут. Смешайте измельченный чеснок с растительным маслом, смажьте пампушки перед подачей.
8. Салат с фасолью и овощами
Легкий и питательный салат прекрасно дополнит стол.
Ингредиенты:
-
Консервированная фасоль – 1 банка
-
Свежие огурцы – 2 шт.
-
Лук – 1 шт.
-
Зелень, масло – по вкусу
Нарежьте огурцы, лук и зелень. Смешайте с фасолью, заправьте растительным маслом.
9. Грибная юшка
Ароматное блюдо обязательно украсит ваш стол.
Ингредиенты:
-
Сушеные грибы — 100 г
-
Картофель – 3 шт.
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Лук, морковь – по 1 шт.
-
Лавровый лист, специи
Замочите грибы на ночь, затем отварите. Отвар сохраните. Нарежьте овощи, добавьте к грибному отвару, варите до готовности.
10. Постные деруны
Для их приготовления используйте картофель, лук и специи.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Лук – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Натрите картофель и лук, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте муку, специи, перемешайте. Жарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.
11. Тушеная капуста
Тушеная капуста с грибами или черносливом – простое, но вкусное блюдо.
Ингредиенты:
- Капуста — 500 г
- Морковь, лук – по 1 шт.
- Чернослив – 50 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
Нарежьте капусту, морковь и лук. Обжарьте овощи, добавьте чернослив и томатную пасту. Тушите на среднем огне 30 минут, добавляя воду при необходимости.
12. Яблоки, запеченные с медом и орехами
Запеченные яблоки – легкое и ароматное блюдо, которое завершает рождественский ужин.
Ингредиенты:
- Яблоки – 6 шт.
- Мед – 3 ст. л.
- Орехи (грецкие или миндаль) – 50 г
- Корица – по вкусу
Яблоки вымойте, удалите сердцевину, не разрезая их полностью. Наполните середину смесью меда, измельченных орехов и корицы. Выложите яблоки в форму для запекания, добавьте немного воды на дно формы. Запекайте при 180 С в течение 25-30 минут до мягкости.
Каждое из этих 12 блюд добавляет свою особую ноту к рождественскому столу, создавая атмосферу тепла и семейного уюта. Готовьте с любовью и наслаждайтесь праздничным вечером!
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