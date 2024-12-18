Что приготовить на Рождество: идеи и рецепты 12 блюд

Рождество – это особенное время, когда вся семья собирается за праздничным столом. Традиционно украинцы готовят 12 постных блюд на Святой вечер, каждое из которых имеет свою символику и значение. Рождество празднуется 25 декабря, а Святой вечер выпадает на 24 декабря.

Традиция приготовления 12 блюд берет начало с глубокой древности. Она связана с христианским символизмом, ведь 12 блюд олицетворяют 12 апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Каждое блюдо имеет свое значение, например, кутья символизирует жизнь и семейное благополучие, узвар — почитание предков, рыба — духовную чистоту. Все блюда постные, поскольку Святой вечер завершает Рождественский пост. Это еще одна возможность для семьи собраться вместе, поблагодарить за прошедший год и помолиться за благословение на будущий год.

1. Кутья – главное блюдо Рождества

Кутья символизирует благополучие и единство. Для ее приготовления нужны:

Пшеница или рис – 1 стакан

Мак – 100 г

Орехи и сухофрукты – 100 г

Мед – 2-3 столовые ложки

Отварите пшеницу до готовности. Мак залейте крутым кипятком, оставьте на 20 минут, а затем разотрите в ступке или блендере до появления молочка. Измельчите орехи и сухофрукты. Смешайте все ингредиенты, добавьте мед и чуть-чуть теплой воды для нужной консистенции.

2. Борщ с ушками

Традиционный постный борщ готовят из свеклы, капусты, моркови и специй.

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Капуста — 200 г

Морковь, лук – по 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Сушеные грибы – 50 г

Замочите сушеные грибы на несколько часов, затем отварите. Отвар сохраните. Свеклу натрите, тушите с томатной пастой.

В кипящей воде смешайте грибы, отвар, свеклу, нарезанные овощи. Варить 30 минут. Ушки готовят из теста, наполняя грибной начинкой. Варите их отдельно и добавляйте в борщ перед подачей.

3. Узвар

Напиток из сушеных фруктов отлично дополняет рождественский стол.

Ингредиенты:

Сушеные яблоки, груши, сливы – 300 г

Мед – 2 ст. л.

Вода – 2 л

Фрукты промойте и замочите в холодной воде на 2 часа. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 1 час. После охлаждения добавьте мед.

4. Вареники с картофелем и грибами

Это блюдо – настоящая классика рождественского стола.

Ингредиенты для теста:

Мука – 3 стакана

Вода – 1 стакан

Соль – 1 ч. л.

Для начинки:

Картофель — 500 г

Жареные грибы – 200 г

Лук – 1 шт.

Смешайте муку, воду и соль, замесите тесто. Отварите картофель, разомните в пюре, добавьте жареные грибы и лук. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку, слепите вареники. Варите в подсоленной воде до готовности.

5. Голубцы с грибами и рисом

Для приготовления голубцов вам понадобится:

Капустные листья — 12 шт.

Рис – 1 стакан

Жареные грибы – 200 г

Лук – 1 шт.

Томатный соус – 200 мл

Отварите капусту, чтобы листья стали мягкими. Смешайте отварной рис с жареными грибами и луком. Заверните начинку в капустные листья, выложите в кастрюлю, залейте томатным соусом. Тушите на слабом огне 30-40 минут.

6. Рыба запеченная с овощами

Рыба символизирует духовную чистоту и гармонию.

Ингредиенты:

Рыба (карп или хек) – 1 кг

Морковь, лук, лимон – по 1 шт.

Соль, перец, специи – по вкусу

Рыбу очистите, посолите, поперчите. Выложите на фольгу вместе с нарезанными овощами и дольками лимона. Запекайте в духовке при 180 С в течение 30-40 минут.

7. Пампушки с чесноком

Мягкие дрожжевые пампушки идеально дополнят борщ.

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Дрожжи – 1 ч. л.

Вода – 250 мл

Масло растительное — 2 ст. л.

Чеснок – 3 зубчика

Замесите тесто из муки, дрожжей, воды и растительного масла. Дайте подняться 1 час. Сформируйте шарики, выпекайте при 200°C 20 минут. Смешайте измельченный чеснок с растительным маслом, смажьте пампушки перед подачей.

8. Салат с фасолью и овощами

Легкий и питательный салат прекрасно дополнит стол.

Ингредиенты:

Консервированная фасоль – 1 банка

Свежие огурцы – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Зелень, масло – по вкусу

Нарежьте огурцы, лук и зелень. Смешайте с фасолью, заправьте растительным маслом.

9. Грибная юшка

Ароматное блюдо обязательно украсит ваш стол.

Ингредиенты:

Сушеные грибы — 100 г

Картофель – 3 шт.

Лук, морковь – по 1 шт.

Лавровый лист, специи

Замочите грибы на ночь, затем отварите. Отвар сохраните. Нарежьте овощи, добавьте к грибному отвару, варите до готовности.

10. Постные деруны

Для их приготовления используйте картофель, лук и специи.

Ингредиенты:

Картофель — 500 г

Лук – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Натрите картофель и лук, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте муку, специи, перемешайте. Жарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

11. Тушеная капуста

Тушеная капуста с грибами или черносливом – простое, но вкусное блюдо.

Ингредиенты:

Капуста — 500 г

Морковь, лук – по 1 шт.

Чернослив – 50 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Нарежьте капусту, морковь и лук. Обжарьте овощи, добавьте чернослив и томатную пасту. Тушите на среднем огне 30 минут, добавляя воду при необходимости.

12. Яблоки, запеченные с медом и орехами

Запеченные яблоки – легкое и ароматное блюдо, которое завершает рождественский ужин.

Ингредиенты:

Яблоки – 6 шт.

Мед – 3 ст. л.

Орехи (грецкие или миндаль) – 50 г

Корица – по вкусу

Яблоки вымойте, удалите сердцевину, не разрезая их полностью. Наполните середину смесью меда, измельченных орехов и корицы. Выложите яблоки в форму для запекания, добавьте немного воды на дно формы. Запекайте при 180 С в течение 25-30 минут до мягкости.

Каждое из этих 12 блюд добавляет свою особую ноту к рождественскому столу, создавая атмосферу тепла и семейного уюта. Готовьте с любовью и наслаждайтесь праздничным вечером!

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