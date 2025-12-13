Нічні вибухи у Дніпрі: що відомо

Наслідки атаки / © Getty Images

Уночі, 13 грудня, Дніпро перебував під ворожою атакою. У місті є пошкодження. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

«Після опівночі ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Пожежа виникла у будівлі, яка не експлуатується. Є знищені та пошкоджені автівки. Минулося без постраждалих», — уточнив він.

На Нікопольщині двоє потерпілих — це чоловіки 43 та 67 років.

Били росіяни по району з артилерії та FPV-дронами. Понівечили дві машини, одна з яких горіла. Зачепили й лінію електропередач. Загалом гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

Нагадаємо, протягом ночі та зрання росіяни обстрілювали Миколаївщину.

Ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.