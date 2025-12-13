Через атаку РФ в одній з областей скасували низку потягів: деталі

Поїзд "УЗ". / © ГУ НП в Одеській області

Станом на 13 грудня в Одеській області тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів. Причина — безпекова ситуація, що пов’язана з масованою атакою на регіон цієї ночі.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

На суботу «УЗ» скасувала рейси:

№6253 Подільськ — Одеса-Головна

﻿﻿№6255 Вапнярка — Одеса-Головна

﻿﻿№6342/6341 Кароліно-Бутаз — Одеса-Головна

Окрім того, за зміненим маршрутом курсував поїзд №6403 Мартинівська — Колосівка.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ здійснила масований удар по Одещині. Ворог атакував регіон крилатими ракетами «Калібр», балістикою, а також аеробалістичними «Кинджалами». В області внаслідок обстрілу почалися перебої зі світлом та водою. Зокрема, майже вся Одеса залишилася без електрики.