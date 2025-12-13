- Дата публікації
Через атаку РФ в одній з областей скасували низку потягів: деталі
Скасування рейсів пов’язане з безпековою ситуацією в регіоні.
Станом на 13 грудня в Одеській області тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів. Причина — безпекова ситуація, що пов’язана з масованою атакою на регіон цієї ночі.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».
На суботу «УЗ» скасувала рейси:
№6253 Подільськ — Одеса-Головна
№6255 Вапнярка — Одеса-Головна
№6342/6341 Кароліно-Бутаз — Одеса-Головна
Окрім того, за зміненим маршрутом курсував поїзд №6403 Мартинівська — Колосівка.
Нагадаємо, цієї ночі армія РФ здійснила масований удар по Одещині. Ворог атакував регіон крилатими ракетами «Калібр», балістикою, а також аеробалістичними «Кинджалами». В області внаслідок обстрілу почалися перебої зі світлом та водою. Зокрема, майже вся Одеса залишилася без електрики.