Укрaїнa
1020
Через атаку РФ в одній з областей скасували низку потягів: деталі

Скасування рейсів пов’язане з безпековою ситуацією в регіоні.

Поїзд "УЗ".

Поїзд "УЗ". / © ГУ НП в Одеській області

Станом на 13 грудня в Одеській області тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів. Причина — безпекова ситуація, що пов’язана з масованою атакою на регіон цієї ночі.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

На суботу «УЗ» скасувала рейси:

  • №6253 Подільськ — Одеса-Головна

  • ﻿﻿№6255 Вапнярка — Одеса-Головна

  • ﻿﻿№6342/6341 Кароліно-Бутаз — Одеса-Головна

Окрім того, за зміненим маршрутом курсував поїзд №6403 Мартинівська — Колосівка.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ здійснила масований удар по Одещині. Ворог атакував регіон крилатими ракетами «Калібр», балістикою, а також аеробалістичними «Кинджалами». В області внаслідок обстрілу почалися перебої зі світлом та водою. Зокрема, майже вся Одеса залишилася без електрики.

