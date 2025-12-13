В Україні знову оголошено повітряну тривогу: росіяни атакують ракетами

Повітряна тривога. / © Associated Press

Зранку суботи, 13 грудня, в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Існує загроза безпілотників та ракет.

Про це стало відомо з мапи тривог та повідомлення Повітряних сил.

Станом на 07:05 сирени лунають у більшості областей України. Не “почервоніли” лише регіони на заході: Тернопільська, Рівненська, Волинська, Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська області.

Окупанти запустили крилаті ракети. Більшість повітряних цілей - у напрямку Одеси. Ракети також запустили по Кіровоградщині та Миколаївщині.

Наразі у повітряному просторі перебувають БПлА. Деякі групи прямують з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. Зокрема, дрони також фіксують у Херсонській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській областях.

Актуальна мапа повітряних тривог станом на 07:05.

Нагадаємо, вночі в Україні кілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу МіГ. Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал». Окрім того, росіяни запускали “Калібри” та велику кількість безпілотників.

Зокрема, окупанти атакували Миколаївську область. Також другу ніч поспіль росіяни завдали масованого удару по Одещині. У регіоні зникли світло і вода. Майже вся Одеса та область залишилися без електрики.