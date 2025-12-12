Нічна атака паралізувала велике місто: тисячі осель залишилися без світла, перебої з водою

Одеса. / © Associated Press

Вночі проти 12 грудня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Одеській області. Без світла — близько 90 тисяч абонентів. В Одесі проблеми з водою.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Наразі триває оцінка уражень та можливостей для перепідключення. Фахівці вже працюють над відновленням. Критична інфраструктура та підприємства переходять на роботу від генераторів», — наголосив чиновник.

З його слів, в Одесі також зафіксовано перебої водопостачанням і ускладнено рух громадського транспорту. В місті вивели більшу кількість автобусів на маршрути, які дублюють рух електротранспорту.

За даними Кіпера, на території Одеси розгорнуто 161 пункт незламності, а в області — 356.

Нагадаємо, вночі 12 грудня росіяни потужно вгатили по Одесі. В Одеському районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Також в обласному центрі пошкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.

Через атаку низка населених пунктів тимчасово без електрики - це 90 тисяч абонентів. За даними ДТЕК, це вже 20 підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області.