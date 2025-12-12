ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Даша Квіткова чесно зізналась, чи ревнує її наречений до ексчоловіка Нікіти Добриніна

Коханий блогерки знайомий з її колишнім чоловіком.

Нікіта Добринін, Володимир Бражко та Даша Квіткова

Українська блогерка Даша Квіткова чесно зізналась, чи ревнує її наречений, футболіст Володимир Бражко, до колишнього чоловіка, ведучого Нікіти Добриніна.

Зірка Мережі та шоумен розлучились на позитивній ноті. Окрім того, їх пов'язує спільний син Лев, якому зараз чотири рочки. Даша Квіткова на проєкті "Ранок у великому місті" запевняє, що наречений не ревнує її до колишнього чоловіка. Ба більше, вони знайомі та бачаться час від часу.

Блогерка говорить, що Нікіта Добринін – тато її сина. За словами Квіткової, батько – важливий в житті хлопчика і обов'язково має брати активну участь у його вихованні. А Володимир Бражко це чудово розуміє, тож жодних ревнощів немає.

"Вони знайомі! А чого моєму коханому ревнувати? Він знає Нікіту, Нікіта знає його. Вони бачаться, коли ми гуляємо з Левчиком, чи Нікіта гуляє з Левчиком. Мій коханий – доросла людина, яка все прекрасно розуміє. Він знає, що це тато. Тато важливий в житті Лева. Тому жодних питань немає", - запевнила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно й сам Нікіта Добринін висловився про нареченого Даші Квіткової. Ведучий розкрив своє ставлення до Володимира Бражка.

