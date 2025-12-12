Даша Квиткова честно призналась, ревнует ли ее жених к экс-мужу Никите Добрынину

Никита Добрынин, Владимир Бражко и Даша Квиткова

Украинская блогерша Даша Квиткова честно призналась, ревнует ли ее жених, футболист Владимир Бражко, к бывшему мужу, ведущему Никите Добрынину.

Звезда Сети и шоумен развелись на позитивной ноте. Кроме того, их связывает общий сын Лев, которому сейчас четыре годика. Даша Квиткова на проекте "Ранок у великому місті" уверяет, что жених не ревнует ее к бывшему мужу. Более того, они знакомы и видятся время от времени.

Блогерша говорит, что Никита Добрынин - папа ее сына. По словам Квитковой, отец - важен в жизни мальчика и обязательно должен принимать активное участие в его воспитании. А Владимир Бражко это прекрасно понимает, поэтому никакой ревности нет.

"Они знакомы! А чего моему любимому ревновать? Он знает Никиту, Никита знает его. Они видятся, когда мы гуляем с Львом, или Никита гуляет с Львом. Мой любимый - взрослый человек, который все прекрасно понимает. Он знает, что это папа. Папа важен в жизни Льва. Поэтому никаких вопросов нет", - заверила блогерша.

Напомним, недавно и сам Никита Добрынин высказался о женихе Даши Квитковой. Ведущий раскрыл свое отношение к Владимиру Бражко.