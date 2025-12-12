Эти продукты провоцируют мигрени: диетолог рассказала, что нужно убрать из своего рациона

головная боль / © Фото из открытых источников

Реклама

Головные боли могут возникать внезапно и по разным причинам — от стресса до банальной усталости. Однако иногда его источник скрыт именно в питании.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус.

Почему голова болит чаще у женщин

По словам эксперта, гормональные колебания — в частности, уровень эстрогена и прогестерона — могут усиливать головную боль. Это отчасти объясняет, почему женщины страдают от него чаще. Но до 20% случаев боли напрямую связаны с тем, что человек ест.

Реклама

Одними из наиболее распространенных пищевых триггеров являются биогенные амины — гистамин и тирамин. Их много в сырах, дрожжевых изделиях, колбасах, шоколаде, орехах и алкоголе.

Специалист отмечает: если совместить вино, сыр рокфор и шоколадный десерт, головная боль — очень вероятна. Особенно опасны несвежие или долго хранившиеся продукты, ведь в них уровень тирамина растет.

Сульфиты добавляют к продуктам для предотвращения бактерий. Они содержатся в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, чипсах, варенье, морепродуктах и переработанном мясе. При регулярном потреблении это соединение может накапливаться в организме и провоцировать головную боль.

Искусственный подсластитель аспартам присутствует в большинстве сладких газированных напитков — фанти, кока-коли, жевательной резинке и быстрых завтраках. Он также может вызывать головную боль у чувствительных людей.

Реклама

Глутамат натрия широко используется в колбасных изделиях, сухих соусах, консервах, приправных смесях, сухариках и чипсах. Именно он способен провоцировать сильные мигрени. Людям с повышенной чувствительностью эксперт советует избегать блюд азиатской кухни, где эта добавка используется очень часто.

Диетолог рекомендует завести пищевой дневник. Записывайте, что вы съели перед появлением боли. Это поможет найти продукт-провокатор и ограничить его или полностью исключить из рациона.

Напомним, ранее мы писали, что международная команда ученых провела масштабный метаанализ 24 исследований с участием более 54 тысяч человек из разных континентов. Результаты шокируют: значительная разница АД между правой и левой рукой может указывать на повышенный риск инсульта, инфаркта или даже преждевременной смерти.