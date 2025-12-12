В Одессе после взрывов вспыхнуло судно: что известно

Пожар на судне / © скриншот с видео

В Одессе после звуков взрывов загорелось судно.

Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, один человек получил травмы.

Возможная утечка или загрязнение воздуха химическими веществами не фиксируют.

Судно загорелось во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 15:21 до 16:22. В этот промежуток в Одессе слышали по меньшей мере четыре взрыва.

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юга, а затем о двух скоростных целях на Черноморск.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко говорит, что Россия не отказывается от стратегической цели отрезать Украину от Черного моря. В частности, по его словам, существует угрозы и для Одессы из Приднестровья. В качестве примера он напоминает о наличии военной базы РФ в непризнанной республике.