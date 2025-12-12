- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский раскрыл детали переговоров о мире в Украине: что происходит за кулисами
Зеленский сообщил об активном дне дипломатических контактов и международных консультаций.
12 декабря Рустем Умеров доложил о работе украинской переговорной команды.
Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
«На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященной деталям гарантий безопасности для Украины. С украинской стороны группу возглавляет генерал-лейтенант Гнатов, участвуют представители нашей армии, разведок, сил безопасности», — отметил Зеленский.
По словам Зеленского, в Соединенных Штатах уже начала работу группа по экономике, восстановлению и инвестициям.
«С украинской стороны этим направлением занимаются, прежде всего, чиновники: Премьер-министр Свириденко, вице-премьер Утка и министр Соболев. Также привлекаются эксперты», — добавил президент.
Третье направление работы — постоянные контакты советников по национальной безопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.
«Сегодня, как и почти каждый день, идет общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров», — сообщил Зеленский.
Президент подчеркнул, что во всех направлениях цель у Украины одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление — гарантированными.
Напомним, Зеленский предложил установить режим прекращения огня во время проведения президентских выборов в Украине. Он подчеркнул, что безопасность является ключевым условием, а США могут оказать наибольшую помощь.
«Прекращение огня должно продолжаться минимум на период избирательного процесса и голосования», — добавил глава государства.