Зеленский раскрыл детали переговоров о мире в Украине: что происходит за кулисами

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Реклама

12 декабря Рустем Умеров доложил о работе украинской переговорной команды.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященной деталям гарантий безопасности для Украины. С украинской стороны группу возглавляет генерал-лейтенант Гнатов, участвуют представители нашей армии, разведок, сил безопасности», — отметил Зеленский.

Реклама

По словам Зеленского, в Соединенных Штатах уже начала работу группа по экономике, восстановлению и инвестициям.

«С украинской стороны этим направлением занимаются, прежде всего, чиновники: Премьер-министр Свириденко, вице-премьер Утка и министр Соболев. Также привлекаются эксперты», — добавил президент.

Третье направление работы — постоянные контакты советников по национальной безопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.

«Сегодня, как и почти каждый день, идет общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров», — сообщил Зеленский.

Реклама

Президент подчеркнул, что во всех направлениях цель у Украины одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление — гарантированными.

Напомним, Зеленский предложил установить режим прекращения огня во время проведения президентских выборов в Украине. Он подчеркнул, что безопасность является ключевым условием, а США могут оказать наибольшую помощь.

«Прекращение огня должно продолжаться минимум на период избирательного процесса и голосования», — добавил глава государства.