Турция проваливается: как ученые объясняют образование почти 700 гигантских воронок
Ученые объяснили, что стоит за явлением.
В разных регионах Турции фиксируют сотни гигантских провалов почвы, некоторые из которых достигают сотен метров глубины. Особенно критическим остается состояние равнины Конья — ключевого сельскохозяйственного региона страны.
Об этом пишет Daily Mail.
Появление больших воронок повлекло за собой волну обсуждений среди религиозных комментаторов. Некоторые связали провалы с библейскими пророчествами о «разверзании земли». На фоне масштабных обрушений это объяснение быстро приобрело популярность.
Однако ученые отмечают: подобные трактовки не имеют ничего общего с реальными процессами, происходящими в геологических структурах региона.
Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщает о не менее 648 крупных провалах в районе равнины Конья. Основные факторы, подтвержденные учеными:
длительная засуха, усиленная изменением климата;
массовая откачка грунтовых вод, высушивающая подземные полости;
просадка почвы в зонах интенсивного земледелия.
Профессора из Технического университета Коньи за последний год обнаружили более 20 новых оползней. Всего к 2021 году на картах уже было обозначено около 1900 участков с риском просадки.
Из-за падения уровня воды пересыхают колодцы, снижается урожайность и рушатся целые поля. Некоторые фермеры вынуждены покидать угодья, считая их опасными для работы.
Диаметр отдельных провалов превышает 30 метров. Земля практически поглощает сельскохозяйственные угодья и дороги.
Подобные процессы, предупреждают исследователи, уже наблюдают в США, Австралии, Азии и на Ближнем Востоке.
В США провалы образуются в Техасе, Аризоне, Нью-Мексико и Флориде. Там откачка воды из подземных известняковых пород приводит к разрушению подземных «купольных» структур, поддерживающих землю.
В некоторых регионах почва проседает на шесть и более дюймов каждый год, создавая условия для новых опасных воронок.
Ученые предупреждают, что в отсутствие строгого контроля откачки грунтовых вод масштабы катастрофы могут увеличиваться.
В Турции и США уже фиксируют провалы, возникающие за одну ночь рядом с домами, дорогами и фермами.
Специалисты призывают правительства обновлять водные политики, контролировать забор подземной воды и перестраивать системы орошения во избежание дальнейших обрушений.
