Турция проваливается: как ученые объясняют образование почти 700 гигантских воронок

Турция / © pixabay.com

В разных регионах Турции фиксируют сотни гигантских провалов почвы, некоторые из которых достигают сотен метров глубины. Особенно критическим остается состояние равнины Конья — ключевого сельскохозяйственного региона страны.

Об этом пишет Daily Mail.

Появление больших воронок повлекло за собой волну обсуждений среди религиозных комментаторов. Некоторые связали провалы с библейскими пророчествами о «разверзании земли». На фоне масштабных обрушений это объяснение быстро приобрело популярность.

Однако ученые отмечают: подобные трактовки не имеют ничего общего с реальными процессами, происходящими в геологических структурах региона.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщает о не менее 648 крупных провалах в районе равнины Конья. Основные факторы, подтвержденные учеными:

длительная засуха , усиленная изменением климата;

массовая откачка грунтовых вод , высушивающая подземные полости;

просадка почвы в зонах интенсивного земледелия.

Профессора из Технического университета Коньи за последний год обнаружили более 20 новых оползней. Всего к 2021 году на картах уже было обозначено около 1900 участков с риском просадки.

Из-за падения уровня воды пересыхают колодцы, снижается урожайность и рушатся целые поля. Некоторые фермеры вынуждены покидать угодья, считая их опасными для работы.

Диаметр отдельных провалов превышает 30 метров. Земля практически поглощает сельскохозяйственные угодья и дороги.

Подобные процессы, предупреждают исследователи, уже наблюдают в США, Австралии, Азии и на Ближнем Востоке.

В США провалы образуются в Техасе, Аризоне, Нью-Мексико и Флориде. Там откачка воды из подземных известняковых пород приводит к разрушению подземных «купольных» структур, поддерживающих землю.

В некоторых регионах почва проседает на шесть и более дюймов каждый год, создавая условия для новых опасных воронок.

Ученые предупреждают, что в отсутствие строгого контроля откачки грунтовых вод масштабы катастрофы могут увеличиваться.

В Турции и США уже фиксируют провалы, возникающие за одну ночь рядом с домами, дорогами и фермами.

Специалисты призывают правительства обновлять водные политики, контролировать забор подземной воды и перестраивать системы орошения во избежание дальнейших обрушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что учёные прогнозируют, что через 250 миллионов лет наша планета снова может объединиться в новый суперконтинент, вероятно, Пангею Проксиму.