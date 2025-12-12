- Дата публикации
В Кремле сделали заявление о перемирии с Украиной на время выборов: подробности
Кремль заявил о «стремлении к миру», но отверг любое временное перемирие с Украиной.
Россия стремится работать на мир, но не заинтересована работать на перемирие с Украиной.
Такое циничное заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова цитируют пропагандистские СМИ.
Он также назвал идею референдума по территориальному вопросу обманом и пригрозил Киеву отказом в передышке в случае таких попыток.
«Россия хочет работать на мир, а не на перемирие с Украиной. О желании Зеленского провести референдум по территориальному вопросу: если это повод перевести дух, это у Киева не пройдет», — заявил Песков.
Также добавил, что перемирие в Украине «станет обманом и запудриванием мозгов».
«Нужен долгосрочный мир. Мир в Украине должен быть обеспечен надежными гарантиями», — подытожил представитель Кремля.
Напомним, президент Владимир Зеленский предложил установить режим прекращения огня на президентских выборах в Украине, на проведении которых настаивают США.
В то же время, Зеленский объяснил, что проведение выборов возможно только если обеспечить безопасность, «и Америка может помочь с этим больше».