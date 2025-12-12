Дмитрий Песков / © Associated Press

Россия стремится работать на мир, но не заинтересована работать на перемирие с Украиной.

Такое циничное заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова цитируют пропагандистские СМИ.

Он также назвал идею референдума по территориальному вопросу обманом и пригрозил Киеву отказом в передышке в случае таких попыток.

«Россия хочет работать на мир, а не на перемирие с Украиной. О желании Зеленского провести референдум по территориальному вопросу: если это повод перевести дух, это у Киева не пройдет», — заявил Песков.

Также добавил, что перемирие в Украине «станет обманом и запудриванием мозгов».

«Нужен долгосрочный мир. Мир в Украине должен быть обеспечен надежными гарантиями», — подытожил представитель Кремля.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил установить режим прекращения огня на президентских выборах в Украине, на проведении которых настаивают США.

В то же время, Зеленский объяснил, что проведение выборов возможно только если обеспечить безопасность, «и Америка может помочь с этим больше».