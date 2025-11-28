Дмитрий Песков / © Associated Press

Российская Федерация на данный момент ведет переговоры по Украине исключительно с Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявил пресс-секретарь российского «фюрера» Дмитрий Песков для пропагандистских СМИ.

«РФ сейчас ведет переговоры по Украине только с США… Много кривотолков», — отметил Песков.

Говоря о многочисленных публикациях относительно возможного американского мирного плана, представитель Кремля подчеркнул, что тема провоцирует много материалов, но «значительная часть из них не соответствует реальности».

Несмотря на отрицание достоверности информации о конкретных планах, Песков акцентировал, что Кремль продолжает готовиться к контактам, связанным с так называемой «миротворческой миссией Трампа».

Песков также анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина с иностранной делегацией на следующей неделе.

«На момент встречи Путина с той делегацией, которая приедет на следующей неделе, мы будем владеть информацией о, скажем так, тех вопросах, которые так или иначе обсуждались и были согласованы», — сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты готовы признать контроль России над Крымом и другими оккупированными украинскими территориями, чтобы обеспечить соглашение о прекращении войны. Этот «мирный план», нарушающий дипломатическую конвенцию США, вероятно, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Украины.

Ранее сообщалось, что Вашингтон засекретил новый мирный план даже от ЕС. По информации Politico, США «отстранили» Европу от работы над документом.