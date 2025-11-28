Дмитро Пєсков / © Associated Press

Російська Федерація наразі веде переговори щодо України виключно зі Сполученими Штатами Америки.

Про це заявив прессекретар російського «фюрера» Дмитро Пєсков для пропагандистських ЗМІ.

«РФ зараз веде переговори по Україні лише зі США… Багато пересудів», — зазначив Пєсков.

Говорячи про численні публікації щодо можливого американського мирного плану, речник Кремля підкреслив, що тема провокує багато матеріалів, але «значна частина з них не відповідає реальності».

Попри заперечення щодо правдивості інформації про конкретні плани, Пєсков акцентував, що Кремль продовжує готуватися до контактів, пов’язаних із так званою «миротворчою місією Трампа».

Пєсков також анонсував зустріч президента РФ Володимира Путіна з іноземною делегацією наступного тижня.

«На момент зустрічі Путіна з тією делегацією, яка приїде наступного тижня, ми володітимемо інформацією про, скажімо так, ті питання, які так чи інакше обговорювалися та були узгоджені», — сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями, щоб забезпечити угоду про припинення війни. Цей «мирний план», який порушує дипломатичну конвенцію США, ймовірно, буде реалізований попри занепокоєння європейських союзників України.

Раніше повідомлялося, Вашингтон засекретив новий мирний план навіть від ЄС. За інформацією Politico, США «відсторонили» Європу від роботи над документом.