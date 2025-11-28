- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 767
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві оголошено повітряну тривогу: у повітрі МіГ
У столиці України щойно оголошено повітряну тривогу через зліт МіГа.
У столиці України щойно оголошено повітряну тривогу через зліт МіГа.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За повідомленнями Telegram-каналів, російські винищувачі, ймовірно, здійснили пускові маневри.
Моніторингові пабліки пишуть, що ракети пролетіли Київ та летять вектором на Старокостянтинів (Хмельницька область).
Влада та служби цивільного захисту закликають усіх громадян негайно прямувати до найближчих укриттів.
Повітряна тривога означає підвищену загрозу ракетного удару або атаки БпЛА. Мешканців Києва просять не ігнорувати сигнали про небезпеку, залишатися в укриттях до офіційного відбою та стежити за повідомленнями місцевої влади й Повітряних сил.
Нагадаємо, військовий "Флеш" розповів важливі нюанси про ворожі "Шахеди".