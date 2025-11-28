Росія занурила Славутич у темряву: після атаки місто повністю знеструмлене

У Славутичі блекаут внаслідок пошкодження енергооб’єкта / © ТСН

Ввечері п’ятниці, 28 листопада, під прицілом росіян опинився Славутич, відчувши на собі наслідки атак на українську інфраструктуру. У місті повністю зникло електропостачання внаслідок бойових дій. Причиною блекауту стало пошкодження енергетичного об’єкту під час обстрілу, що змусило місцеві служби екстрено реагувати на ситуацію та переводити критично важливі системи життєзабезпечення на аварійний режим роботи.

Про це повідомила пресслужба АТ «Чернігівобленерго» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Ситуація з енергетикою та безпекові обмеження

Енергетики офіційно підтвердили, що знеструмлення міста не є плановим чи технічним збоєм обладнання, а стало безпосереднім наслідком ворожої атаки. Пошкодження енергооб’єкту виявилося достатньо серйозним, щоб залишити без світла цілий населений пункт. У компанії звернулися до споживачів із проханням зберігати спокій та не нехтувати правилами власної безпеки, оскільки загроза може зберігатися.

Наразі ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб розпочати ліквідацію наслідків аварії. Проте початок робіт безпосередньо залежить від ситуації в регіоні.

«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи!» — наголосили у повідомленні обленерго.

Робота критичної інфраструктури та водопостачання

Паралельно з енергетиками над мінімізацією наслідків обстрілу працює міська влада та комунальні служби. Відсутність електроенергії часто призводить до зупинення насосних станцій, проте у Славутичі оперативно вирішують це питання. Місцева рада повідомила мешканців про перехід на альтернативні джерела живлення для підтримки водопровідної системи.

Як зазначають у Славутицькій міській раді, ситуація контрольована. Орієнтовно протягом 30 хвилин водопостачання у місті мало бути відновлено завдяки підключенню резервного живлення. Це дозволить забезпечити мешканців водою навіть в умовах повної відсутності світла в мережі, доки енергетики лагодитимуть пошкоджене обладнання.

Нагадаємо, найгіршим сценарієм для енергосистеми України в умовах російських обстрілів залишається блекаут, подібний до того, що стався восени 2022 року. Однак наразі НЕК «Укренерго» та генерувальні компанії значно краще підготовлені до такого розвитку подій.