Россия погрузила Славутич в темноту: после атаки город полностью обесточен

В Славутиче блэкаут вследствие повреждения энергообъекта / © ТСН

Вечером пятницы, 28 ноября, под прицелом россиян оказался Славутич, почувствовав на себе последствия атак на украинскую инфраструктуру. В городе полностью исчезло электроснабжение в результате боевых действий. Причиной блэкаута стало повреждение энергетического объекта при обстреле, что заставило местные службы экстренно реагировать на ситуацию и переводить критически важные системы жизнеобеспечения на аварийный режим работы.

Об этом сообщила пресс-служба АО «Черниговоблэнерго» в своем официальном Telegram-канале.

Ситуация с энергетикой и ограничения по безопасности

Энергетики официально подтвердили, что обесточивание города не является плановым или техническим сбоем оборудования, а явилось прямым следствием вражеской атаки. Повреждение энергообъекта оказалось достаточно серьезным, чтобы оставить без света целый населенный пункт. В компании обратились к потребителям с просьбой сохранять спокойствие и не пренебрегать правилами безопасности, поскольку угроза может сохраняться.

Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы начать ликвидацию последствий аварии. Однако начало работ напрямую зависит от ситуации в регионе.

«Только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!» — отметили в сообщении облэнерго.

Работа критической инфраструктуры и водоснабжение

Параллельно с энергетиками над минимизацией последствий обстрела работают городские власти и коммунальные службы. Отсутствие электроэнергии часто приводит к остановке насосных станций, однако в Славутиче оперативно решают этот вопрос. Местный совет сообщил жителям о переходе на альтернативные источники питания для поддержки водопроводной системы.

Как отмечают в Славутичском городском совете, ситуация контролируется. Ориентировочно в течение 30 минут водоснабжение в городе должно было быть восстановлено благодаря подключению резервного питания. Это позволит обеспечить жителей водой даже в условиях полного отсутствия света в сети, пока энергетики будут чинить поврежденное оборудование.

Напомним, наихудшим сценарием для энергосистемы Украины в условиях российских обстрелов остается блэкаут, подобный тому, что произошел осенью 2022 года. Однако на данный момент НЭК «Укрэнерго» и генерирующие компании значительно лучше подготовлены к такому развитию событий.