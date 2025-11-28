Отключение света 29 ноября: актуальные графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 29 ноября / © ТСН

В Украине в субботу, 29 ноября, будут действовать почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате российских обстрелов.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 29 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 29 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения 29 ноября:

1.1: 12:30 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00

2.1: 07:00 — 12:00

2.2: 07:00 — 12:00, 16:30 — 18:30

3.1: 12:00 — 17:00

3.2: 12:00 — 17:00

4.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30

4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

5.1: 12:00 — 17:00

5.2: 12:00 — 17:00

6.1: 16:30 — 21:30

6.2: 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 29 ноября

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 29 ноября:

1.1: 00-02, 12-14, 20-22

1.2: 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 04-06, 12-14, 16-18

2.2: 08-10, 12-14, 16-18

3.1: 08-10, 13-14, 16-18

3.2: 08-10, 16-18

4.1: 10-12, 14-16, 22-24

4.2: 02-04, 10-12, 14-16, 22-24

5.1: 06-08, 14-16, 18-20

5.2: 07-08, 14-16, 18-20

6.1: 07-08, 10-12, 18-20

6.2: 10-12, 14-16, 18-20

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 29 ноября

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света Житомирской области 29 ноября

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 29 ноября

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения 29 ноября:

1.1: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00

1.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00

2.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00

2.2: 17:00 — 20:00

3.1: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

3.2: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

4.1: 13:00 -15:00, 19:00 — 21:00

4.2: 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

5.1: 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

5.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

6.2: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 29 ноября

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 29 ноября

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 29 ноября

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 29 ноября

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 29 ноября

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 29 ноября

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 29 ноября

Напомним, наихудшим сценарием для энергосистемы Украины в условиях российских обстрелов остается блекаут, подобный тому, что произошел осенью 2022 года. Однако НЭК «Укрэнерго» и генерирующие компании значительно лучше подготовлены к такому развитию событий.