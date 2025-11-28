ТСН в социальных сетях

Украина
669
2 мин

Отключение света 29 ноября: актуальные графики для Киева и всех областей

ДТЭК и облэнерго опубликовали почасовые графики отключения света на субботу, 29 ноября, для столицы и всех регионов Украины.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в четверг, 29 ноября / © ТСН

В Украине в субботу, 29 ноября, будут действовать почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате российских обстрелов.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 29 ноября / © ДТЕК

График отключения света в столице 29 ноября / © ДТЕК

График отключения света в столице 29 ноября / © ДТЕК

График отключения света в столице 29 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 29 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 29 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 29 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 29 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения 29 ноября:

1.1: 12:30 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00

2.1: 07:00 — 12:00

2.2: 07:00 — 12:00, 16:30 — 18:30

3.1: 12:00 — 17:00

3.2: 12:00 — 17:00

4.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30

4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

5.1: 12:00 — 17:00

5.2: 12:00 — 17:00

6.1: 16:30 — 21:30

6.2: 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 29 ноября

График отключения света на Полтавщине 29 ноября

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 29 ноября:

1.1: 00-02, 12-14, 20-22

1.2: 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 04-06, 12-14, 16-18

2.2: 08-10, 12-14, 16-18

3.1: 08-10, 13-14, 16-18

3.2: 08-10, 16-18

4.1: 10-12, 14-16, 22-24

4.2: 02-04, 10-12, 14-16, 22-24

5.1: 06-08, 14-16, 18-20

5.2: 07-08, 14-16, 18-20

6.1: 07-08, 10-12, 18-20

6.2: 10-12, 14-16, 18-20

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 29 ноября

График отключения света на Сумщине 29 ноября

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света Житомирской области 29 ноября

График отключения света Житомирской области 29 ноября

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 29 ноября

График отключения света в Черниговской области 29 ноября

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения 29 ноября:

1.1: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00

1.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00

2.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00

2.2: 17:00 — 20:00

3.1: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

3.2: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

4.1: 13:00 -15:00, 19:00 — 21:00

4.2: 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

5.1: 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

5.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

6.1: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

6.2: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 29 ноября

График отключения света в Хмельницкой области 29 ноября

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 29 ноября

График отключения света на Волыни 29 ноября

График отключения света на Волыни 29 ноября

График отключения света на Волыни 29 ноября

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 29 ноября

График отключения света на Тернопольщине 29 ноября

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 29 ноября

График отключения света на Прикарпатье 29 ноября

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 29 ноября

График отключения света на Закарпатье 29 ноября

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 29 ноября

График отключения света на Львовщине 29 ноября

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 29 ноября

График отключения света на Ровенщине 29 ноября

Напомним, наихудшим сценарием для энергосистемы Украины в условиях российских обстрелов остается блекаут, подобный тому, что произошел осенью 2022 года. Однако НЭК «Укрэнерго» и генерирующие компании значительно лучше подготовлены к такому развитию событий.

Новость дополняется
669
