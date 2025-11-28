- Дата публикации
Отключение света 29 ноября: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК и облэнерго опубликовали почасовые графики отключения света на субботу, 29 ноября, для столицы и всех регионов Украины.
В Украине в субботу, 29 ноября, будут действовать почасовые графики отключений света по всей территории страны. Причина отключений — повреждение и разрушение объектов энергосистемы в результате российских обстрелов.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения 29 ноября:
1.1: 12:30 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00
2.1: 07:00 — 12:00
2.2: 07:00 — 12:00, 16:30 — 18:30
3.1: 12:00 — 17:00
3.2: 12:00 — 17:00
4.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30
4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
5.1: 12:00 — 17:00
5.2: 12:00 — 17:00
6.1: 16:30 — 21:30
6.2: 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 29 ноября:
1.1: 00-02, 12-14, 20-22
1.2: 12-14, 16-18, 20-22
2.1: 04-06, 12-14, 16-18
2.2: 08-10, 12-14, 16-18
3.1: 08-10, 13-14, 16-18
3.2: 08-10, 16-18
4.1: 10-12, 14-16, 22-24
4.2: 02-04, 10-12, 14-16, 22-24
5.1: 06-08, 14-16, 18-20
5.2: 07-08, 14-16, 18-20
6.1: 07-08, 10-12, 18-20
6.2: 10-12, 14-16, 18-20
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
Часы отсутствия электроснабжения 29 ноября:
1.1: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00
1.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00
2.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00
2.2: 17:00 — 20:00
3.1: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00
3.2: 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00
4.1: 13:00 -15:00, 19:00 — 21:00
4.2: 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
5.1: 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00
5.2: 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
6.1: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
6.2: 08:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, наихудшим сценарием для энергосистемы Украины в условиях российских обстрелов остается блекаут, подобный тому, что произошел осенью 2022 года. Однако НЭК «Укрэнерго» и генерирующие компании значительно лучше подготовлены к такому развитию событий.