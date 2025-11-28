ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1140
Время на прочтение
1 мин

Очень неожиданно: "Холостяк" Тарас Цимбалюк отправил домой еще одну участницу

Главный герой проекта попрощался с девушкой во время индивидуального разговора с ней.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

В седьмом выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-14" главный герой Тарас Цимбалюк во время индивидуального общения с профессиональной всадницей Валерией Жуковской неожиданно с ней попрощался. Актер аргументировал свой выбор тем, что у них разные взгляды на жизнь.

Валерия Жуковская

Валерия Жуковская

"Я тебе хочу искренне пожелать найти человека, с которым у тебя будет полная гармония. Чтобы твои лошадки были постоянно счастливыми и приносили тебе всегда такие эмоции", - пожелал Тарас Валерии, извинился перед ней и провел ее к машине.

"Я понимаю, что Лере будет больно, неприятно, но я должен был быть честным однозначно", - добавил он за кадром.

Дата публикации
Количество просмотров
1140
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie