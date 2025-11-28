- Дата публикации
Очень неожиданно: "Холостяк" Тарас Цимбалюк отправил домой еще одну участницу
Главный герой проекта попрощался с девушкой во время индивидуального разговора с ней.
В седьмом выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-14" главный герой Тарас Цимбалюк во время индивидуального общения с профессиональной всадницей Валерией Жуковской неожиданно с ней попрощался. Актер аргументировал свой выбор тем, что у них разные взгляды на жизнь.
"Я тебе хочу искренне пожелать найти человека, с которым у тебя будет полная гармония. Чтобы твои лошадки были постоянно счастливыми и приносили тебе всегда такие эмоции", - пожелал Тарас Валерии, извинился перед ней и провел ее к машине.
"Я понимаю, что Лере будет больно, неприятно, но я должен был быть честным однозначно", - добавил он за кадром.