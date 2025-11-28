Отставка Ермака за день до переговоров в США: как это повлияет на мирный план для Украины

Андрей Ермак / © скриншот с видео

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку за день до запланированной поездки в Майами для переговоров с командой президента США Дональда Трампа по мирному плану для Украины.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинских чиновников.

Ожидалось, что Ермак вместе с несколькими советниками президента Владимира Зеленского прибудет в Майами в эти выходные и проведет переговоры с посланниками Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Ермак возглавлял украинскую переговорную группу по мирному урегулированию с Россией. В минувшие выходные он провел в Женеве, где обсуждал мирный план с делегацией США во главе с сенатором Марко Рубио.

По словам украинских чиновников, целью поездки было добиться согласования между Украиной и США перед тем, как Виткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Однако украинский чиновник подчеркнул, что хотя отставка Ермака ставит переговоры под вопрос, она не повлияет на позицию Украины относительно прекращения войны, определенную президентом Зеленским.

Напомним, Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента после поданного заявления и обысков НАБУ. Указ президента уже подписан.