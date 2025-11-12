В Раде сообщили, когда закончатся отключение света в Украине

Отключение света. / © УНИАН

В Украине значительно усложнилась ситуация с энергоснабжением. Графики отключений света, к которым сейчас прибегают энергетики, будут действовать как минимум до конца отопительного сезона - до весны.

Об этом заявил нардеп из фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк.

По его словам, агрессорка Россия планирует и дальше выбивать украинскую энергетику. Сейчас ежедневно россияне атакуют энергообъекты, есть попадания. Укрытие быстро построить невозможно и поколения больше не становится, констатирует Нагорняк.

"Поэтому графики отключения будут с нами до конца отопительного сезона. Мы должны экономно потреблять как газ, так и тепло и электрическую энергию", - подчеркнул парламентарий.

Депутат говорит, что плановые ограничения электроснабжения остаются вынужденной мерой по стабилизации энергосети. Применение графиков позволяет сбалансировать потребление и избежать риска аварий, которые могут произойти при перегрузке системы.

Нагорняк также пояснил, что отключение света может отличаться в зависимости от региона и уровня повреждений энергообъектов. В некоторых областях из-за российских "прилетов" на подстанции и линии электропередачи восстановительные работы продолжаются непрерывно.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в Украине почти все ТЭС повреждены из-за русских атак. По его словам, именно поэтому Украина вряд ли может рассчитывать на теплоэлектростанцию. Кроме того, говорит эксперт, физически защиты их все невозможно из-за больших масштабов объектов.

Между тем в Минэнерго подчеркивают, что энергосистема работает с дефицитом, а из-за атак баллистики «ситуация может ухудшаться». Ситуация продолжает быть сложной, но базовый сценарий, говорит глава ведомства Светлана Гринчук, будут уменьшать графики , но ситуация может меняться с каждой последующей атакой.