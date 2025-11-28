Путін зустрінеться з Віткоффом: у Кремлі розповіли, коли саме

Володимир Путін і Стів Віткофф / © Associated Press

Реклама

У Кремлі підтвердили інформацію про заплановану зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про це розповів речник Кремля Дмитро Пєсков пропагандистським ЗМІ.

«Путін прийме Віткоффа в першій половині наступного тижня», — заявив Пєсков.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація наразі веде переговори щодо України винятково зі Сполученими Штатами Америки.

Говорячи про численні публікації щодо можливого американського мирного плану, речник Кремля підкреслив, що тема провокує багато матеріалів, але «значна частина з них не відповідає дійсності».

Також повідомлялося, що «мирний план» Трампа, який викликав занепокоєння серед європейських союзників, можливо, містить де-факто визнання контролю Москви над українськими регіонами, окупованими від 2014 року.