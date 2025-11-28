Двох українців у Польщі підозрюють у роботі на спецслужби РФ: подробиці

Польська поліція (ілюстративне фото) / © поліція Польщі

Польська прокуратура повідомила про висунення звинувачень п’ятьом іноземцям. Зокрема двом громадянам України, у співпраці з російськими розвідувальними службами. Затримані підозрюються в зборі та передачі даних про об’єкти критичної інфраструктури Польщі.

Про це йдеться у повідомленні польської прокуратури, оприлюдненому у п’ятницю, 28 листопада.

Поліція та Агентство внутрішньої безпеки Польщі заарештували п’ятьох осіб, які діяли на території країни. До складу групи увійшли троє громадян Білорусі та двоє громадян України.

За інформацією прокуратури, затримані іноземці підозрюються у співпраці з представниками іноземних розвідок, зокрема через месенджер Telegram. Їхня діяльність полягала у виконанні доручених завдань, що стосувалися національної безпеки Польщі, а саме: створення та передача фотографій об’єктів критичної інфраструктури та фіксація місць, що мають важливе значення для національної безпеки Польщі.

За свою роботу підозрювані отримували винагороду у криптовалюті. Прокуратура також уточнила, що серед затриманих громадян України є неповнолітня особа. Усім підозрюваним загрожує до 30 років позбавлення волі за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі, яка стосується співпраці з іноземною розвідкою.

Раніше повідомлялося, в одного з чотирьох українців, яких затримали у Польщі за підозрою у причетності до диверсії на залізниці на замовлення спецслужб Кремля, виявили 46 російських паспортів та інші документи, видані РФ.

Польські правоохоронці повідомили про докази, що свідчать про ймовірну причетність ще одного громадянина України до актів саботажу на залізничній інфраструктурі.

Також повідомлялося, двох громадян Росії засудили в Польщі до 5,5 років ув’язнення за шпигунство на користь РФ та зв’язки з групою «Вагнера». Вирок оголосив Окружний суд у Кракові.