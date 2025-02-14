Шпигуни "Вагнера" у Європі: в Польщі покарали двох громадян РФ

За словами правоохоронців, подібні акції спрямовані на дестабілізацію ситуації в країнах Європи.

Двох громадян Росії засудили в Польщі до 5,5 років ув’язнення за шпигунство на користь РФ та зв’язки з групою "Вагнера". Вирок оголосив Окружний суд у Кракові.

Про це пише Reuters.

“Дії обвинувачених були спрямовані на те, щоб викликати соціальну тривогу, зокрема змусити польське суспільство повірити, що члени групи "Вагнера" вже перебувають на території Республіки Польща, що польські служби не працюють”, – заявив речник суду.

За даними слідства, росіяни Олексій Т. та Андрій Г. розклеювали у Варшаві та Кракові агітаційні наліпки з QR-кодами, які вели на сайт вербування до ПВК "Вагнер".

Раніше вони поширювали аналогічні матеріали у Франції та Німеччині, висміюючи оборонну політику країн Заходу.

Нагадаємо, в Польщі 34-річна громадянка України вночі пішла з дому, залишивши без нагляду 5 маленьких дітей у холодному приміщенні, яке не опалюється.

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