Українці активно виїздять із Польщі: що сталося

За майже три роки війни в Польщі зменшилася кількість укарїнців.

Останні дані Європейського статистичного бюро свідчать про збільшення виїздів громадян України з Польщі до Німеччини. ФРН стала однією з країн ЄС, куди активно ідуть українці.

Про це повідомляє видання inPoland.

Одна з основних причин переїзду до Німеччини - це вищий рівень заробітної плати. Окрім того, Німеччина приваблива для біженців через кращі соціальні виплати та більш якісні медичні послуги.

Тим часом освітні реформи, жорсткіші умови доступу до соціальних програм та економічні фактори у Польщі стали вирішальними чинниками для цієї міграційної хвилі.

Зауважимо, звіт Євростату свідчить про те, що станом на кінець минулого року в Німеччині проживало понад 1,14 млн українських громадян, які отримали статус тимчасового захисту. Це - 27,2% від загальної кількості таких статусів у Євросоюзі. Тим часом в Польщі кількість біженців з України знизилася до майже 984 тисяч осіб. До слова, 2022-го цей показник перевищував 1,3 млн. На третьому місці за кількістю прийнятих українців опинилася Чехія, де знайшли прихисток 379 тис. осіб.

Загалом спостерігається тенденція до переміщення українців із країн Центрально-Східної Європи до Західної та Південної частини континенту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща депортує мігрантів, які брутально порушуватимуть закон.

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