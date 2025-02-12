Чому мирні переговори стосовно України не будуть швидкими: експерт відповів

Мирні переговори між США та Росією щодо України не завершаться за кілька тижнів, а сам процес буде тривалим і болісним.

Таку думку висловив колишній посол Німеччини в США та Великій Британії, президент Фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв’ю для Politico.

За його словами, ті, хто вважає, що для України достатньо лише гарантій безпеки та лінії припинення вогню, помиляються. Мирний процес може тривати місяці і включатиме широкий спектр питань, зокрема скасування санкцій, контроль над озброєннями та стратегічну стабільність у Європі.

"Президент Росії Володимир Путін не захоче створювати враження, що він танцює під дудку Вашингтона. Уся безпекова ситуація в Європі, скасування санкцій, контроль над ядерними та звичайними озброєннями, загальна стратегічна стабільність - все це потрібно буде обговорити", – зазначив ексглава Мюнхенської конференції.

Ішингер наголошує, що Путін вимагатиме рівноправності з Трампом та скористається тим фактом, що президент США прагне уникнути військового конфлікту з Росією.

Також він попереджає, що Москва може готувати раптовий військовий напад для зміни переговорної позиції Заходу.

Щодо можливості охорони лінії припинення вогню європейськими військами, Ішингер висловив сумніви, адже забезпечення безпеки 1000-кілометрової лінії зіткнення може вимагати до 200 тисяч військових. У цьому контексті він пропонує розглянути варіант залучення сил із третіх країн, наприклад, Індії.

"Важливо, щоб ми не вигадували недалекоглядних рішень, а визначали довгострокові пріоритети та готувалися до складного, болісного переговорного процесу, який через свою надзвичайну складність може зайняти багато часу", – підсумував експерт.

Нагадаємо, Путін розглядає переговори лише як засіб "отримати все, що він хоче".

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