У понад 100 тисяч автомобілів відомої марки знайшли небезпечну проблему

Виявлений дефект може призвести до витоку гальмівної рідини, що суттєво знижує ефективність гальмування та збільшує ризик аварій.

Японський автогігант Toyota відкликає у США понад 100 тисяч пікапів Tacoma, оскільки виявлено серйозний дефект у гальмівній системі.

Про це повідомило Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA), передає Reuters.

Проблема стосується 106 061 пікапа Toyota Tacoma 2024-2025 модельних років. Виявлений дефект може призвести до витоку гальмівної рідини, що суттєво знижує ефективність гальмування та збільшує ризик аварій.

У межах сервісної кампанії американські дилери Toyota безкоштовно замінять пошкоджені деталі. Це має запобігти можливим проблемам із гальмами, зокрема витоку гальмівної рідини через пошкодження гальмівного шланга.

Toyota Tacoma — середньорозмірний пікап, який компанія випускає з 1995 року. Модель була розроблена спеціально для ринку Північної Америки та є модифікацією Toyota Hilux.

Цікаві факти про модель:

Друге покоління Tacoma отримало нагороду Truck of the Year 2005 за версією Motor Trend.

У 2023 році компанія представила четверте покоління моделі.

Власникам Tacoma рекомендують звернутися до офіційних дилерів Toyota для перевірки автомобіля та заміни несправних деталей.

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